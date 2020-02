Yorbeau définit des cibles de hautes priorités au projet KB dans la région de Chibougamau, Québec à la suite de sa campagne de forage 2019

Le projet KB est considéré très favorable pour le zinc et le cuivre dû à la présence d'un indice historique associé à un horizon stratigraphique de sulfures massifs encaissé dans des roches volcaniques mafiques et felsiques. La propriété possède un contexte géologique similaire à ceux de l'ancienne mine à haute teneur Lemoine et du projet Scott de Yorbeau, incluant une minéralisation à haute teneur de type sulfures massifs volcanogènes ("SMV"), présence de tufs felsiques, et potentiel pour régime de chaleur synvolcanique à haute température dû à la proximité du Complexe synvolcanique du Lac Doré (Figure 1).

Au cours du mois de novembre 2019, huit (8) sondages aux diamants ont été forés pour un total de 1475 m. L'objectif était de tester de fortes anomalies géophysiques VTEM localisées le long de ce qui était interprété comme étant l'horizon KB, dans lequel l'indice Icon est localisé.

La compilation des données de forages 2019 a permis une meilleure compréhension de la stratigraphie et plus particulièrement de la localisation de l'horizon favorable KB. La nouvelle interprétation géologique indique la présence d'une faille orientée NNE. Cette faille décale l'ensemble de stratigraphie d'environ 230 m vers le nord-est et par conséquent l'horizon KB n'a pas été testé à l'est de cette faille où des anomalies VTEM sont localisées (figure 2).

Cible #1

Le sondage KB-02 a été foré 25 m en dessous de l'indice Icon dans le but de mieux comprendre la géométrie, la stratigraphie, mais aussi confirmer les teneurs historiques obtenues par Icon Sullivan en 1967. KB-02 a recoupé 1,4 mètres de sulfures massifs à 0,9 % cuivre, 10,5 % zinc, 0,1 g/t or et 34 g/t argent. La modélisation de la géophysique en forage indique la présence d'une plaque fortement conductrice de 150 m par 300 m localisée le long de l'horizon KB à 200 m en profondeur et à l'est de l'indice Icon (figure #3).

Cible #2

Le sondage KB-05 a intercepté un autre horizon favorable, situé 100 m plus au sud de l'horizon KB, qui a retourné des teneurs de 2,8 % cuivre, 1,3 % zinc, 0,3 g/t or et 30 g/t argent sur 0,2 m. Ce nouvel horizon nommé KB sud correspond à une zone de sulfures semi-massifs encaissée dans un tuf lité intermédiaire. La minéralisation est ouverte vers l'est où une plaque conductrice a été modélisée à partir des données de géophysique en forage.

Cible #3

Cette cible correspond à la partie est de l'horizon KB qui a été décalée par la faille et où plusieurs anomalies VTEM non testées sont localisées.

Résultats significatifs sont montrés ci-dessous :

Forages De (m) À (m) Longueur (m) Cu % Zn % Au g/t Ag g/t Remarques KB-02 34,4 35,8 1,4 0,9 10,5 0,1 34 Sulfures massifs (Indice Icon sur l'horizon KB) KB-05 49,5 49,7 0,2 2,8 1,3 0,3 30 Sulfures semi-massifs (Horizon KB-sud)

Le président de la Société, G. Bodnar Jr., a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de la première campagne de forage sur KB qui a permis de définir des cibles attrayantes à relativement faible profondeur. Ces nouvelles cibles sont de hautes priorités et une campagne de forage sur KB est prévue en mai 2020 ».

Contrôle de qualité

Toutes les carottes de sondage concernées dans ce communiqué de presse ont été décrites et marquées pour analyse aux installations sécurisées de la Compagnie à Chibougamau, Québec. Les carottes pour analyse ont été coupées en deux parties. Les moitiés dédiées aux analyses ont été envoyées dans des sacs d'échantillonnage avec les standards, les duplicatas et replicatas. La moitié restante est conservée pour référence ultérieure. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire Techni-Lab S.G.B de Ste-Germaine-Boulé, Québec.

Les travaux de Yorbeau ont été menés sous la supervision de Sylvain Lépine, géo., M.Sc. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau est une société d'exploration minière diversifiée possédant un portefeuille diversifié de propriétés d'exploration localisées au Québec. Les projets d'exploration comprennent des projets pour l'or et pour les métaux de base, et le focus stratégique de la Société se fait sur des propriétés aurifères et de métaux situées dans des secteurs facilement accessibles et qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, constitue le principal actif aurifère de la Société et contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, où un important programme de forage est en cours. Les actifs de métaux de base incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet KB, les résultats de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

