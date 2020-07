« Le Yocan UNI est le seul dispositif universel pour cigarette électronique modifiée offert sur le marché et le premier qui peut prendre en charge toutes sortes d'atomiseurs pour huile de diamètres différents », affirme Gavin, chef de la direction à Yocan Tech. « Nous voulons créer un dispositif pour cigarette électronique modifiée à la fois fiable et abordable pour un plus grand nombre d'utilisateurs. Un dispositif universel comme l'UNI Box Mod, qui donne aux utilisateurs la liberté de se servir de n'importe quelle cartouche vendue sur le marché, est attrayant. »

Yocan Tech a mis à profit son connecteur caractéristique à base magnétique filetée 510 pour garantir la compatibilité globale du dispositif UNI Box Mod, assurant une alimentation énergétique stable et fournissant à la cartouche la quantité adéquate de chaleur. Grâce à la fonction de préchauffage d'une durée de 10 secondes, les utilisateurs peuvent préparer facilement la cartouche en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation. Ces derniers peuvent aussi vérifier le niveau d'huile par l'entremise du hublot latéral et procéder au remplissage s'il y a lieu.

Le dispositif universel Yocan UNI Box Mod est offert en dix couleurs, soit noir uni, argent uni, noir et argent, rouge, bleu, gris fumée, blanc, or mat, vert menthe, et bleu ciel. Pour en apprendre davantage à propos du dispositif, veuillez consulter le : https://www.yocantech.com/featured_item/uni

Établie en 2013, la société Yocan Tech relie les vendeurs en gros aux détaillants et aux clients. Elle est désormais considérée comme l'un des meilleurs fabricants de l'industrie du vapotage et dispose d'un grand nombre de brevets exclusifs en lien avec cette technologie. Les vaporisateurs Yocan sont reconnus pour leur grande qualité, leur conception élégante et leur production exceptionnelle de vapeur, que l'on doit à l'équipe professionnelle de R et D de la société et au contrôle de qualité strict quant à la sélection des matériaux, aux procédés de fabrication et à l'inspection du produit fini. En tant que fabricant de vaporisateurs, Yocan s'efforce de promouvoir une meilleure manière de vapoter, mais aussi de penser et de vivre. Chaque modèle est conçu par une équipe professionnelle de R et D pour éviter de produire d'autres substances nocives pendant l'usage.

Pour en savoir plus sur Yocan Tech, veuillez consulter :

Site Web : www.yocantech.com

Facebook : https://www.facebook.com/Yocantech/

Instagram : https://www.instagram.com/yocantech/

YouTube : https://www.youtube.com/Yocantechnology?sub_confirmation=1

Personne-ressource pour les médias

Jimmy

86-755-89495615

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217305/Yocan_UNI_Box_Mod_comes_with_10_colors.jpg

SOURCE Yocan Tech

Liens connexes

https://www.yocantech.com