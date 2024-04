Un don de 40 000 $ de Yellowstone Bourbon soutiendra la mission du Sentier Transcanadien consistant à construire, entretenir et gérer le vaste réseau de sentiers urbains et ruraux au Canada.

TORONTO, le 22 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la marque Yellowstone Bourbon annonce un nouveau partenariat avec le Sentier Transcanadien, dans le cadre de son engagement continu à relier les gens aux parcs.

Yellowstone Bourbon versera une contribution de 40 000 $ CAD au Sentier Transcanadien pour soutenir la construction, l'entretien et la protection du vaste réseau de sentiers urbains et ruraux, qui s'étend sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau – le plus long sentier récréatif au monde.

« Yellowstone Bourbon a une longue histoire liée à la protection et à la conservation de l'environnement, comme en témoignent ses 150 ans de liens ans avec le parc national de Yellowstone, et nous sommes fiers de prendre le même engagement à l'échelle du Canada avec nos partenaires du Sentier Transcanadien, » , a déclaré Kelly Panzitta, directrice de la marque Yellowstone Bourbon. « Ensemble, nous voulons connecter les gens avec les parcs et la nature à travers le Canada et les inciter à profiter du vaste réseau de sentiers en pratiquant les activités qu'ils aiment. »

Dans le cadre de ce partenariat, Yellowstone Bourbon versera une contribution de 40 000 $ CAD au Sentier Transcanadien pour soutenir la construction, l'entretien et la protection du vaste réseau de sentiers urbains et ruraux, qui s'étend sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau - le plus long sentier récréatif au monde.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de Yellowstone Bourbon au Sentier Transcanadien », a déclare Meghan Reddick, PDG intérim du Sentier Transcanadien. « Notre travail a toujours donné la priorité à la conservation et à la préservation le long du réseau de sentiers national du Canada, et les engagements environnementaux de Yellowstone, tant au Canada qu'aux États-Unis, s'harmonisent parfaitement avec cette mission. »

Le partenariat entre Yellowstone Bourbon et le sentier Transcanadien vient renforcer les racines de la marque, vieille de 150 ans, ancrées dans le parc national de Yellowstone, qui lui a donné son nom, son engagement continu en faveur de la protection et de la conservation de la nature, et son partenariat avec la National Parks Conservation Association (NPCA) aux États-Unis.

« Nous sommes fiers du patrimoine que nous partageons avec le premier parc national des États-Unis et sommes ravis de mettre nos valeurs liées à la préservation des parcs en pratique avec les citoyens canadiens à travers le pays », déclare Panzitta.

Depuis 2018, Yellowstone Kentucky Straight Bourbon Whiskey, de la distillerie Limestone Branch à Lebanon, Kentucky, a fait un don de près de 750 000 $ US à la NPCA pour protéger et préserver les parcs nationaux des États-Unis. En 2023, la NPCA a nommé Yellowstone Bourbon récipiendaire du prix National Park Defender, qui récompense les partenaires qui font preuve d'un dévouement exceptionnel à la protection des parcs nationaux et s'efforcent d'éduquer leurs clients sur l'importance d'agir pour protéger les parcs.

À propos de Distillerie Limestone Branch

Stephen Beam a ouvert la distillerie Limestone Branch en 2011, dans le but de fabriquer les meilleurs spiritueux en petits lots. Stephen est un distillateur de septième génération, avec une histoire de distillation des deux côtés de sa famille - Beam et Dant. En 2015, il ramène la marque Yellowstone dans sa famille. La distillerie produit désormais le Yellowstone Select, le Whiskey Américain Single Malt Yellowstone, le Yellowstone Limited Edition, le Whiskey de Seigle Minor Case et le Gin Bowling & Burch.

À propos du Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans - l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique -, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l'ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs et généreuses donatrices, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. Sentier.ca

