Yealink modernise son siège opérationnel mondial de Singapour et ouvre un nouveau centre d'expérience client

SINGAPOUR, 26 juin 2026 /CNW/ - Yealink (300628.SZ), chef de file mondial des solutions de communications et de collaboration unifiées, a officiellement célébré l'ouverture de son siège opérationnel modernisé à Singapour et de son nouveau centre d'expérience client (CEC), marquant une étape importante dans la stratégie d'exploitation mondiale de l'entreprise et renforçant son engagement à long terme envers ses clients et partenaires à l'échelle mondiale.

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La cérémonie d'ouverture a accueilli des clients, des partenaires, des représentants du gouvernement et des membres de la communauté technologique de Singapour. Parmi les invités de marque se trouvaient Jay Liu, vice-président exécutif et secrétaire du conseil d'administration de Yealink ; Prashant Singh Bishnoi, responsable du programme de partenaire pour les milieux de travail optimisés par l'IA, Asie, chez Microsoft ; Ng Ming Liang, vice-président de la division des entreprises mondiales au Singapore Economic Development Board (EDB) et Pang Yee Loy, directeur principal, Asie-Pacifique chez AVIXA.

Alors que Yealink continue de renforcer ses opérations mondiales et ses capacités de soutien à la clientèle, la société a élargi sa présence à Singapour avec un nouveau siège opérationnel et un nouveau centre d'expérience client. L'environnement juridique solide de Singapour, le cadre de conformité mature et les capacités avancées de gouvernance des données en font également un centre opérationnel important pour Yealink Management Cloud Service (YMCS), aidant ainsi Yealink à fournir des services cloud stables et fiables dans le monde entier.

Singapour : un carrefour stratégique pour les opérations mondiales de Yealink

En tant que principal centre mondial d'affaires et d'innovation, Singapour joue un rôle clé dans la stratégie globale de Yealink.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Jay Liu, vice-président exécutif et secrétaire du conseil d'administration de Yealink, a souligné l'importance de Singapour pour les opérations futures de Yealink.

« Singapour est un centre opérationnel important qui soutient nos services mondiaux, nos opérations éprouvées et notre engagement client local », déclare Jay Liu. « Ce nouveau siège social reflète notre engagement à long terme envers un écosystème de collaboration fiable et connecté à l'échelle mondiale. »

Ng Ming Liang, vice-président de la division des entreprises mondiales, EDB, déclare : « La décision de Yealink reflète la position de Singapour en tant que base de confiance pour l'expansion mondiale. L'environnement d'affaires, l'écosystème de R&D et le bassin de talents qualifiés de Singapour aideront Yealink à proposer des solutions innovantes de collaboration numérique. »

Accroître l'engagement des clients locaux et prochain chapitre de la collaboration mondiale

En plus du siège social modernisé, Yealink a officiellement lancé son CEC Singapour, offrant des démonstrations pratiques de produits, des présentations de solutions, des programmes de formation et des expériences de collaboration. Après la cérémonie, les invités ont participé à des visites guidées du CEC, à des démonstrations de produits en direct et à des séances de réseautage.

Ce lancement marque également une nouvelle étape importante dans le parcours de 25 ans de Yealink en matière de communications et de collaboration unifiées. Au service de ses clients dans plus de 140 pays et régions à travers le monde, Yealink est aujourd'hui reconnu comme l'un des trois meilleurs acteurs mondiaux sur le marché de la vidéoconférence.

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SOURCE Yealink

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