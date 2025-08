Le financement stratégique provient de chefs de file de l'IA et de la robotique pour stimuler l'innovation, l'expansion et le soutien

NEW YORK, le 1er août 2025 /CNW/ - Yarbo, l'entreprise à l'origine du premier robot de jardin autonome polyvalent au monde, a annoncé la réussite de son cycle de financement de série B+. L'investissement de plusieurs millions de dollars, soutenu par des investisseurs stratégiques de premier plan dans les secteurs de la maison intelligente, de la robotique et de l'intelligence artificielle, marque une étape essentielle dans la mission de Yarbo qui consiste à révolutionner l'entretien des cours dans le monde entier.

Ce nouveau cycle de financement stimulera l'expansion mondiale continue de Yarbo et accélérera la recherche et le développement de produits et de modules à venir. En mettant fortement l'accent sur l'amélioration de la reconnaissance visuelle par l'IA, l'expansion des capacités logicielles intelligentes et le renforcement de l'expérience utilisateur grâce à un soutien à la clientèle amélioré, l'entreprise est en mesure de prendre de l'expansion rapidement et de répondre à la demande internationale croissante.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce niveau de soutien stratégique de la part d'investisseurs qui ont une très bonne compréhension de l'avenir de la vie intelligente et de l'automatisation intelligente en plein air », a déclaré Ken Kohlmann, cofondateur de Yarbo. « Ce financement nous permettra de repousser les limites de l'innovation en matière de produits, de bâtir une expérience client plus réactive et d'offrir Yarbo à un plus grand nombre de foyers et d'entreprises dans le monde. »

L'annonce survient dans la foulée de plusieurs percées majeures dans le domaine des produits, y compris le lancement du module Yarbo Lawn Mower Pro, conçu pour l'entretien des pelouses de qualité professionnelle, et du module Yarbo Trimmer à venir, qui offre un entretien précis des bords avec un minimum d'effort. Ces ajouts s'ajoutent à l'écosystème modulaire croissant de Yarbo, qui comprend déjà des capacités autonomes de tonte, de déneigement et de soufflage de feuilles, toutes conçues pour un entretien mains libres de votre cour tout au long de l'année.

Yarbo a également dévoilé son nouveau message de marque : « Yarbo: Your Big Yard. Your Free Time. »

Ce nouveau slogan incarne la promesse fondamentale de l'entreprise : retirer l'aspect travail du travail dans la cour afin que les utilisateurs puissent profiter de ce qui compte le plus. Qu'il s'agisse d'entretenir de vastes pelouses résidentielles ou de gérer des propriétés commerciales à grande échelle, Yarbo offre aux utilisateurs des solutions intelligentes et performantes qui leur permettent de gagner du temps et simplifient leur vie.

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion, Yarbo accroîtra sa présence au sein des principaux marchés mondiaux, renforcera son infrastructure de soutien et continuera de recruter des partenaires de distribution en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs.

Grâce à ce dernier cycle de financement, Yarbo est bien placée pour diriger la transformation de la robotique pour l'extérieur. En combinant une IA de pointe, du matériel modulaire et une mentalité axée sur le client, Yarbo offre une nouvelle définition d'entretien de la cour sans effort.

