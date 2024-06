Deux entreprises montréalaises unissent leurs forces pour soutenir l'engagement des organisations de l'économie sociale



MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Yapla et Cakemail , annoncent un partenariat stratégique pour transformer le paysage numérique des organisations à but non lucratif (OBNL). Ce partenariat donne naissance à « Yapla Infolettres », une solution de marketing par courriel intégrée à Yapla et spécifiquement conçue pour les OBNL.

Plus que jamais, les OBNL accomplissent des missions indispensables au développement socio-économique du Canada. Ces organisations ont besoin d'outils numériques performants et adaptés à leur réalité. Yapla infolettres veut contribuer à les aider à rejoindre leurs communautés avec des contenus judicieux et personnalisés; et ainsi les aider à décupler l'impact de leurs missions.

«YAPLA a transformé l'AICQ! L'intégration de la plateforme a été un succès. Les outils de gestion et le système d'infolettres sont très appréciés. Hautement recommandé » - Jacques Doré, Membre du conseil d'administration, Association des implantés cochléaires du Québec (l'AICQ)

Depuis sa création en 2013, Yapla se positionne comme un pilier pour les OBNL, offrant une plateforme tout-en-un qui facilite la gestion des adhésions, l'organisation d'événements, la collecte de dons, la création de sites web (CMS) ou encore la tenue de la comptabilité. En intégrant la solution de marketing par courriel de Cakemail , qui a fait ses preuves avec des milliers de clients servis à ce jour, Yapla élargit son offre pour permettre aux OBNL de communiquer et mobiliser leurs communautés de manière plus efficace.

Grâce à l'intégration Cakemail, les utilisateurs de la plateforme pourront générer dynamiquement des infolettres en utilisant le contenu de leur site web et les données de leurs membres, sans aucune intervention manuelle. Cette solution tout-en-un permet de promouvoir facilement des événements en s'appuyant sur les informations disponibles dans Yapla, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts nécessaires à la création d'infolettres professionnelles. En automatisant ces processus, Yapla simplifie la vie des utilisateurs et maximise leur efficacité.

Yapla Infolettres: une solution accessible à tous les OBNL

Yapla infolettres, incluant les fonctionnalités essentielles de marketing par courriel, est disponible avec l'offre gratuite de Yapla . Des plans incluant des fonctionnalités plus avancées sont également disponibles pour répondre à des besoins plus complexes, tels que des campagnes marketing automatisées.

François Lane, président de Cakemail , déclare : « Notre collaboration avec Yapla témoigne de notre engagement commun envers les organisations de l'économie sociale. Ce sont des équipes créatives et engagées, mais qui manquent de temps et de ressources, et qui ne sont pas nécessairement expertes du marketing numérique. Nous avons voulu mettre à leur service des outils faciles à utiliser et puissants, afin de contribuer à leurs missions extraordinaires. »

Pascal Jarry, président de Yapla , ajoute : « En nous associant à Cakemail , nous poursuivons notre mission en accompagnant les OBNL pour simplifier leur quotidien. C'est une fierté pour nous de travailler avec Cakemail, une autre entreprise montréalaise comme nous qui a fait ses preuves à l'international. »

Yapla et Cakemail se développent rapidement sur les marchés internationaux. Yapla se renforce en Amérique du Nord et en Europe, tandis que Cakemail s'étend en Amérique du Nord et du Sud, avec une croissance notable en Europe et une présence en Asie du Sud-Est. Yapla Infolettres est dès maintenant accessible dans tous les comptes Yapla sous l'onglet Infolettres. Les OBNL peuvent créer un compte sur yapla.ca pour profiter de cette offre.

À propos de Yapla

Éditeur de logiciels dédiés aux OBNL, Yapla propose une plateforme conçue par et pour les OBNL de toutes tailles. Cette plateforme de paiement et de gestion tout-en-un permet la gestion des membres, le traitement des adhésions, la vente de billets, la collecte de dons et l'envoi d'infolettres. Avec Yapla, il est également possible de gérer sa comptabilité ou de créer un site web. En lien avec sa vision de devenir la plateforme pour les OBNL la plus utilisée au monde, une version totalement gratuite permettant de recevoir des paiements en ligne sans frais de transaction.

Fondée en 2013, Yapla est utilisée par plus de 55 000 OBNL en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise est soutenue par une équipe de plus de 50 personnes engagées à faciliter le quotidien des OBNL.

À propos de Cakemail

Depuis 2007, l'entreprise montréalaise Cakemail aide les OBNL et les petites entreprises de plus de 20 pays à communiquer avec ceux qui comptent. Cakemail simplifie la création, l'envoi et le suivi des campagnes courriels, en donnant aux organisations des outils faciles d'utilisation pour leur permettre de développer des relations authentiques et durables avec leur audience.

