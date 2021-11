« Nous accueillons avec confiance Yanick Gervais, un dirigeant de grand talent et d'expérience qui a fait son entrée chez Olymel en 2016 à la suite de l'acquisition de La Fernandière, une entreprise de Trois-Rivières spécialisée dans la fabrication de saucisses dont il était co-propriétaire et directeur général depuis 2005. Ses qualités organisationnelles, sa connaissance des enjeux opérationnels autant que des marchés domestique et étrangers, sa compréhension des besoins des clients, son esprit d'équipe et sa vision stratégique du développement de l'entreprise font de Yanick Gervais la personne idéale pour relever les défis du secteur de la transformation agroalimentaire. Je tiens à l'assurer du soutien du conseil d'administration d'Olymel dans la réalisation de nos objectifs en tant que chef de file de de notre domaine au Québec et au Canada », d'affirmer Ghislain Gervais, président des conseils d'administration d'Olymel et de Sollio Groupe Coopératif, principal actionnaire d'Olymel.

« C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte de prendre la direction d'Olymel, leader de la transformation agroalimentaire au pays, pour l'amener encore plus loin dans son développement et sa réussite, ce que mon prédécesseur Réjean Nadeau a fait avec tant de passion. Ce que j'ai appris de cet entrepreneur hors-pair au cours des dernières années saura sans contredit me guider. Je remercie les membres du conseil d'administration d'Olymel pour leur confiance. J'aurai le devoir de préserver l'héritage de ce qui a été bâti à partir du Québec au cours des trente dernières années, s'est ensuite étendu dans tout le Canada et a permis que nos produits rayonnent à travers le monde. J'aurai le privilège et l'assurance de pouvoir compter sur les judicieux conseils de nos propriétaires et également sur l'expérience précieuse et les compétences de mes collègues membres de la Régie interne. Je serai à l'écoute de nos 14 000 employés qui sont indispensables à notre réussite. Je m'emploierai également à maintenir dans l'avenir des échanges constructifs avec nos fournisseurs et partenaires tant dans le secteur du porc que dans celui de la volaille, tout en poursuivant des relations d'affaires que je souhaite mutuellement fructueuses avec nos clients », de déclarer, Yanick Gervais, nouveau président-directeur général d'Olymel.

Âgé de 42 ans, marié et père de trois filles, Yanick Gervais est originaire de Trois-Rivières. Comptable et fiscaliste de formation, CPA, CA, il détient un diplôme d'études supérieures et un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi qu'une maîtrise en fiscalité (M.Fisc) de l'Université de Sherbrooke.

À propos d'Olymel

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's, La Fernandière, Tour Eiffel et F. Ménard.

