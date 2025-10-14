HAMAMATSU, Japon, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Yamaha est fier d'annoncer le lancement du MODX M, une nouvelle gamme de synthétiseurs conçue pour offrir aux musiciens un son exceptionnel, un contrôle expressif et un flux de travail optimisé, le tout dans un design compact et léger.

Visionnez le communiqué de presse interactif multicanaux ici : https://www.multivu.com/yamaha/9349951-fr-ca-yamaha-unveils-modx-m-synthesizer

S'appuyant sur l'héritage du MONTAGE M, le synthétiseur le plus puissant de Yamaha, le MODX M en reprend les principales caractéristiques, avec une technologie de pointe et des fonctionnalités professionnelles, tout en s'adressant à un public très large.

Le MODX M intègrent la totalité des unités de synthèse du Montage M : AN-X, qui reproduit les caractéristiques des synthétiseurs analogiques, FM-X, l'aboutissement de plusieurs décennies de développement sur la synthèse FM Yamaha, et AWM2 pour la gestion des échantillons et des sons acoustiques ultra-réalistes.

Le MODX M se déclinent en trois modèles adaptés à différents styles de jeu :

MODX M6 (2 199,99 $) : clavier semi-lesté de 61 notes pour les synthétistes

MODX M7 (2 499,99 $) : clavier semi-lesté de 76 notes pour les claviéristes

MODX M8 (2 999,99 $) : clavier toucher piano gradué de 88 notes pour les pianistes

Tous les modèles disposent de commandes de performance intuitives, incluant huit faders physiques, un Super Knob pour moduler plusieurs paramètres simultanément, et un contrôle haute résolution sur toutes les interfaces.

MODX M est livré avec le plugin Expanded Softsynth Plugin (ESP), gratuit pour tous les propriétaires enregistrés (début 2026). Ce plugin est une version virtuelle et complète du MODX M, qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle station audionumérique (DAW), permettant aux musiciens de créer et d'éditer des performances n'importe où, sans l'obligation d'avoir le clavier.

Le MODX M témoigne de l'engagement de Yamaha envers l'innovation, l'accessibilité et les passionnés de musique qui comptent sur leurs instruments pour se faire entendre.

Pour plus d'informations, visitez https://yamaha.io/MODXM

Contact:

Lauren Jacobson

[email protected]

Yamaha Corporation

Fondé en 1887, le groupe Yamaha s'est imposé comme un leader mondial dans la fabrication d'instruments de musique et de produits audio. Présent dans plus de 60 pays à travers le monde, Yamaha dessert des millions de clients, en priviégiant l'excellence, l'innovation et le développement durable, et en contribuant au bien-être de tous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ca.yamaha.com/fr/

SOURCE Yamaha Corporation