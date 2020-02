Yaletown Partners investit dans Aerial Technologies, une réussite montréalaise en devenir

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Toujours à l'avant-garde de la découverte de nouveaux acteurs qui introduisent sur le marché des innovations et des bouleversements technologiques, Yaletown Partners annonce un investissement de taille visant à accélérer la croissance d'Aerial Technologies. Établie à Montréal et comptant près de 40 employés, Aerial Technologies emploie l'intelligence artificielle pour déchiffrer les données enregistrées par des systèmes Wi-Fi et transformer ainsi un simple routeur en dispositif de détection de mouvement.

Cette technologie révolutionnaire est doublement novatrice, car elle crée de nouveaux moyens d'utiliser des appareils existants sans avoir à remplacer du matériel inutilement. En analysant la distorsion des signaux Wi-Fi dans un espace défini, le système peut détecter le mouvement et faire la distinction entre les activités habituelles et les anomalies. Les applications de cette technologie sont sans fin, que ce soit la surveillance de patients, la sécurité, la gestion de l'énergie ou l'automatisation des milieux résidentiels et professionnels.

« Notre passion, c'est de dénicher des talents, des idées et des équipes qui créeront les réussites commerciales de demain. Grâce à notre présence et nos activités dans l'écosystème numérique à Montréal, nous avons la possibilité de découvrir le potentiel incroyable d'entreprises émergentes comme Aerial Technologies. Le véritable travail commence maintenant, alors que nous collaborerons en vue de bâtir une entreprise durable », déclare Shyam Gupta, associé de Yaletown.

« Recevoir le soutien de Yaletown, une société d'investissement reconnue comme le chef de file du secteur de l'innovation au Canada, favorisera considérablement notre croissance, ajoute Michel Allegue, chef de la technologie et cofondateur d'Aerial Technologies. Nous disposons d'un concept validé, d'un produit haute performance et d'un projet pilote mené actuellement en Europe, et cet investissement nous donne un élan pour atteindre le niveau suivant de notre développement, ainsi qu'un accès privilégié à un formidable réseau de partenaires et clients potentiels. »

Wealth & Finance International a récemment décerné le prix « Most Pioneering in Wi-Fi Detection Technology » 2019 à Aerial Technologies dans la catégorie de l'intelligence artificielle, ce qui souligne la performance technologique et les possibilités commerciales de l'entreprise. Celle-ci s'est également qualifiée pour la demi-finale des 4YFN Awards, un salon professionnel d'entreprises en démarrage de calibre mondial (à Barcelone, du 24 au 26 février 2020).

À propos de Yaletown Partners

Yaletown Partners est un important investisseur canadien qui se consacre à combler le manque de capital des entreprises en démarrage en mettant l'accent sur les possibilités de l'industrie intelligente. Nous investissons dans des entreprises à forte croissance qui accroissent la durabilité et la productivité pour les clients industriels et les entreprises.Nos investissements permettent aux données et aux technologies de transformer numériquement les industries traditionnelles, de stimuler l'innovation, de créer de l'efficacité opérationnelle et de réduire les effets des changements climatiques. En 2017, Yaletown s'est vu décerner le prix de la Transaction de l'année par la CVCA pour ses investissements dans BitStew, la plus importante sortie d'une entreprise financée par du capital de risque au Canada en 2016. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier ordre, notamment des fonds de pension, et un réseau d'entrepreneurs technologiques à succès, Yaletown possède des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.yaletown.com .

À propos d'Aerial Technologies

Fondée en 2015, Aerial Technologies est une pionnière de la reconnaissance intelligente des mouvements à l'aide des signaux Wi-Fi. Sa technologie brevetée analyse l'infrastructure sans fil pour reconnaître les activités humaines et permettre à ses clients et partenaires de mettre au point des applications pratiques qui améliorent la vie quotidienne. Le siège social de la société se trouve à Montréal, au Québec, au Canada. Pour en savoir plus, consultez le www.aerial.ai

