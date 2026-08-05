YAKIMA, État de Washington, le 5 août 2026 /CNW/ -- Yakima Chief Hops (YCH), un fournisseur mondial de houblon détenu à 100 % par des producteurs, dévoile un nouveau site Internet avec des améliorations et une expérience utilisateur améliorée afin de créer une meilleure façon pour les brasseurs commerciaux des États-Unis, d'Europe et du Canada d'acheter du houblon en ligne. En tant que l'un des plus importants fournisseurs de houblon au monde, Yakima Chief Hops continue d'investir pour aider les brasseurs à réussir. Le site Internet remanié de l'entreprise offre une expérience plus rapide et intuitive, ce qui facilite la découverte de produits, l'accès à des ressources techniques et l'accès aux outils dont les brasseurs ont besoin pour fabriquer des bières exceptionnelles.

Yakima Chief Hops lance un nouveau site Internet offrant une expérience de magasinage par lot

La boutique en ligne redessinée permet aux brasseurs de parcourir et de comparer des lots de houblons spécifiques grâce à une nouvelle expérience de magasinage par lot, d'effectuer des achats contractuels, de payer des factures en ligne, de gérer des contrats, d'examiner des commandes et de suivre les expéditions à partir d'un tableau de bord intuitif. Guidée par les recherches et les commentaires des clients, la conception du nouveau site de Yakima Chief Hops crée des parcours de commande plus fluides pour les clients établis et des passages à la caisse rapides sans compte pour les nouveaux clients.

« Notre nouveau site est axé sur la création d'une expérience numérique exceptionnelle où les brasseurs peuvent établir des liens plus étroits avec les fermes familiales qui cultivent notre houblon avec passion », a déclaré Ryan Hopkins, chef de la direction de Yakima Chief Hops. « Au cœur de cette expérience se trouve la fonctionnalité de magasinage par lot, qui permet aux brasseurs d'explorer, de comparer et d'acheter en ligne des lots de houblon spécifiques auprès de fermes précises. En tant qu'entreprise appartenant à des producteurs, notre nouveau site Internet reflète notre engagement à créer des moyens plus connectés, transparents et efficaces pour que les meilleurs brasseurs du monde puissent s'approvisionner en houblon auprès de fermes familiales. »

La nouvelle expérience numérique est maintenant offerte aux États-Unis, en Europe et au Canada, et les clients établis recevront des instructions pour activer leur compte sur la nouvelle plateforme.

Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblons détenu à 100 % par des producteurs qui a pour mission de relier les meilleurs brasseurs du monde aux exploitations familiales de houblon. En activité depuis plus de 30 ans, nous sommes devenus des chefs de file en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Nous sommes une ressource pour les brasseurs, fournissant des recherches et des produits de pointe dans l'industrie. Nous sommes des défenseurs de la durabilité et de causes sociales significatives, œuvrant à soutenir les communautés qui nous entourent. https://www.yakimachief.com/

SOURCE Yakima Chief Hops

CONTACT : Toni Lynn Adams, directrice des communications, [email protected]