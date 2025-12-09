YAKIMA, Washington, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Yakima Chief Hops (YCH), en partenariat avec la Pink Boots Society (PBS), est fière de lancer le dernier mélange de bottes roses, créé pour soutenir les femmes et les personnes non binaires dans l'industrie de la fermentation grâce à l'éducation et au soutien professionnel.

Le 9e mélange annuel de bottes roses sera composé de Ekuanot®, Centennial, HBC 638 et Mosaic®! Le mélange de cette année combine des notes d'agrumes tropicaux et de fruits à noyau avec des accents herbeux et boisés pour un mélange de fruits vibrant accompagné d'une douce teinte de thé blanc et de cèdre. "« En offrant à la fois des caractéristiques expressives d'agrumes et de base de base, le mélange permet aux brasseurs d'explorer les saveurs d'une manière à la fois accessible et novatrice, a déclaré Dominic Wise, coordonnateur sensoriel de YCH.Il y a un aspect doux et délicat au mélange de cette année qui nous enthousiasme, et nous pensons que les brasseurs le feront aussi. »

YCH fera don d'un dollar de chaque livre du mélange vendue directement à PBS, finançant des bourses d'études, de la formation et des possibilités professionnelles pour tous les membres. « Alors que l'industrie évolue, le mélange de bottes roses donne aux producteurs de toutes tailles un moyen de rester créatifs et connectés. « Ce n'est pas une question d'échelle de participation, c'est une question d'engagement à continuer d'innover ensemble, a déclaré Georgina Solis, directrice générale de PBS. Son impact va bien au-delà de la saveur; il renforce l'ensemble de l'industrie et contribue au perfectionnement professionnel des femmes et des talents non binaires. »

Avec plus de 2 000 membres dans 31 pays, la mission de la Pink Boots Society est claire : soutenir les femmes et les personnes non binaires dans l'industrie de la fermentation et des boissons alcoolisées en croissance rapide pour faire progresser leur carrière grâce à l'éducation. Le mélange de bottes roses soutient directement cette mission et offre aux brasseurs (et à d'autres fabricants) un produit de haute qualité qui ouvre la porte à des possibilités créatives! Pour en savoir plus sur le mélange de bottes roses, visitez www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/9th-annual-pink-boots-blend. Pour toute demande de renseignements généraux au sujet du mélange ou de YCH, veuillez communiquer avec nous à [email protected].

