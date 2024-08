Yaber dévoilera deux technologies révolutionnaires qui seront déployées dans ses nouveaux projecteurs de cinéma maison de premier plan lors du salon IFA 2024, à Berlin

NEW YORK, le 27 août 2024 /CNW/ - À l'approche du salon lIFA Berlin 2024, Yaber, un pionnier des projecteurs de divertissement, est ravi de dévoiler deux technologies révolutionnaires qui alimenteront ses plus récents projecteurs phares de cinéma maison le mercredi 4 septembre, à 15 h dans la salle Hong Kong du bâtiment Messe Berlin, en Allemagne.

Événement de lancement de produits de Yaber prévu sous peu

Les nouveaux projecteurs phares mettront en valeur deux innovations technologiques de pointe : CoolSwift et NovaGlow. Poursuivant la tradition de la série phare, ces avancées offrent une performance de pointe, une conception novatrice et une expérience de haute qualité pour les utilisateurs. Tous les détails seront dévoilés lors de l'événement de lancement.

Les membres des médias pourront profiter directement de ces avancées technologiques lors de l'événement de lancement. Entre-temps, une diffusion en direct sera accessible en ligne sur YouTube. Si vous souhaitez y participer en personne, veuillez communiquer avec [email protected]. Ne manquez pas ce festin technologique!

À propos de Yaber

Fondée en 2018, Yaber est une pionnière des projecteurs de divertissement, ayant livré avec succès plus de deux millions d'unités à des amateurs dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le prix Red Dot, le prix Yanko Design et le prix d'innovation 2024 de CES.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et audio. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant une quête de perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'un parcours enrichissant de transcendance continue.

Pour obtenir les dernières mises à jour, visitez le site www.yaber.com pour redéfinir l'excellence en matière de divertissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488407/Yaber_Product_Launch_Event_Coming_Soon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/4873964/Yaber_Logo.jpg

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

PERSONNE-RESSOURCE : Quincy Zhang, [email protected]