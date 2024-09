Les nouveaux projecteurs K3 et T2 populaires de Yaber impressionnent la foule au salon IFA 2024 grâce à un son et une conception extraordinaires

BERLIN, 11 septembre 2024 /CNW/ - Yaber a séduit le public au salon IFA 2024, créant un engouement avec ses nouveaux projecteurs K3/K3 Pro de premier plan. Dotée d'une basse allongée fracassante et d'un son immersif alimenté par deux haut-parleurs JBL de 15 W et la technologie Dolby Audio, la série K3, avec son affichage le plus lumineux à ce jour, a impressionné les visiteurs et les médias. La performance audiovisuelle exceptionnelle, combinée aux technologies brevetées NovaGlowTM et CoolSwiftTM de Yaber, a rapidement positionné la série K3 comme un incontournable lors de l'événement, ce qui lui a valu une reconnaissance généralisée et a fait de Yaber l'une des marques de projecteurs qui ont fait le plus parler d'elles lors du salon IFA.

Le kiosque de Yaber sur place (PRNewsfoto/YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED)

Yaber a également présenté ses projecteurs extérieurs populaires T2/T2 Plus, dont le T2 Plus édition spéciale Keith Haring . La série T2, connue pour sa conception compacte, mais élégante, a impressionné les visiteurs avec ses éléments visuels dynamiques et sa portabilité. L'édition spéciale Keith Haring, qui combine la technologie de pointe à l'art populaire emblématique, a attiré les foules et a créé un flux constant de visiteurs au kiosque de Yaber, ce qui en fait l'un des arrêts incontournables de l'événement.

Pour en savoir plus, consultez le www.yaber.com.

À propos de Yaber

Fondée en 2018, Yaber est une pionnière des projecteurs de divertissement, ayant livré avec succès plus de deux millions d'unités à des amateurs dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le prix Red Dot, le prix Yanko Design et le prix d'innovation 2024 de CES.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et audio. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant une quête de perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'un parcours enrichissant de transcendance continue.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501461/Yaber_Booth_On_Site.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

PERSONNE-RESSOURCE : Quincy Zhang, [email protected]