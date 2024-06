Yaber dévoile le projecteur T2/T2 Plus : le projecteur portable ultime pour le divertissement extérieur

NEW YORK, 26 juin 2024 /CNW/ - Yaber, un pionnier des projecteurs de divertissement, annonce le lancement mondial du projecteur T2/T2 Plus. Ce projecteur portable innovant alimenté par batterie offre une résolution native de 1080p et une qualité audio supérieure, grâce à un partenariat étroit avec JBL. Avec ses batteries intégrées, la série T2 est parfaite pour les marathons de cinéma, les voyages de camping et les rassemblements extérieurs.

Yaber Projector T2

La série de projecteurs T2/T2 Plus présente 450 lumens ANSI de luminosité et une résolution native de 1080p, offrant des images claires et détaillées. Les technologies intelligentes de correction automatique assurent un fonctionnement fluide sans ajustements manuels. De plus, équipés de deux haut-parleurs JBL et d'un support audio Dolby, les projecteurs T2/T2 Plus offrent une expérience sonore équilibrée et immersive.

La série T2 prend en charge jusqu'à 2,5 heures de lecture vidéo ou 18 heures de musique avec connexion Bluetooth. Le projecteur comprend une poignée fonctionnelle pour la portabilité et la stabilité en tant que support. On peut incliner le projecteur jusqu'à 15° pour une plage de projection supplémentaire. Le T2 Plus est doté d'une clé électronique Google TV et d'une télécommande qui prend en charge l'Assistant Google, pour accéder à plus de 7 000 applications. Le T2 est une exclusivité en ligne avec des options pour ajouter la clé électronique.

Disponibilité et prix

La série Yaber T2/T2 Plus fera ses débuts sur le marché américain le 25 juin 2024 (HNE), et sa disponibilité mondiale suivra. Le Yaber T2 commence à 299 dollars américains, tandis que le Yaber T2 Plus commence à 349 dollars américains. Les prix peuvent varier selon le moment et le pays.

Pour acheter le Yaber T2, visitez le magasin Amazon aux États-Unis, où des activités de personnalisation et des rabais exclusifs sont offerts. Pour acheter le Yaber T2 Plus, visitez le site Web officiel de Yaber ( www.yaber.com ) ou les magasins physiques à proximité.

À propos de Yaber

Fondée en 2018, Yaber est une pionnière des projecteurs de divertissement, ayant livré avec succès plus de deux millions d'unités à des amateurs dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le prix Red Dot, le prix Yanko Design et le prix CES Innovation 2024.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et audio. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant une quête de perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'un parcours enrichissant de transcendance continue.

Pour en savoir plus, visitez le site www.yaber.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447211/Yaber_Projector_T2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

