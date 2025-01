Profitez d'images époustouflantes avec les puissantes séries K300S, L2 Plus et T2 de Yaber

LAS VEGAS, 6 janvier 2025 /CNW/ -- Yaber, un pionnier des projecteurs de divertissement, présente trois modèles révolutionnaires : le projecteur laser à très courte portée K300s, le projecteur sonore de qualité cinéma des séries L2 Plus et T2. Ces projecteurs à la fine pointe de la technologie mettent en valeur l'engagement de Yaber à repousser les limites de la technologie du divertissement à domicile, offrant aux consommateurs des expériences de visionnement et d'écoute jusque-là hors de portée.

Projecteur laser K300s de Yaber Projecteur L2 Plus de Yaber

Divertissement de qualité cinématographique partout : Projecteur à très courte portée K300s de Yaber

Le Yaber K300s redéfinit le divertissement à domicile avec une technologie de projection ultra-courte, projetant une image de 100 pouces à 24,8 cm. La technologie laser triple RGB assure des couleurs vives (150 % NTSC), une luminosité de 1 000 lumens ANSI et NovaGlow™ pour des éléments visuels uniformes. Les deux haut-parleurs JBL de 15 W avec Dolby offrent un son immersif, tandis que la mise au point instantanée et la fonction de correction intelligente simplifient la configuration, en outre la connectivité avancée et l'efficacité énergétique de 50 % améliorent la convivialité.

Au prix de 999,99 $, les K300S seront disponibles sur le site Web officiel de Yaber le 15 janvier et seront bientôt offerts dans les magasins de détail des États-Unis, du Japon, d'Europe et de Taïwan.

Améliorer l'expérience de divertissement à domicile : L2 Plus de Yaber

Le projecteur L2 Plus de Yaber est parfait pour le divertissement à domicile, alliant qualité d'image HD, son puissant et fonctionnement facile. Son rapport de projection de 1,35:1 permet un placement flexible, ce qui le rend idéal même pour les pièces plus petites. Avec une résolution de 1080p, une luminosité de 700 lumens ANSI et deux haut-parleurs JBL de 8 W, il offre des images époustouflantes et un son de qualité cinématographique. De plus, profitez de son édition spéciale Keith Haring pour une touche élégante.

Grâce à une mise au point automatique mains libres, à un alignement intelligent de l'écran et à un bruit inférieur à 35 dB, le L2 Plus offre un fonctionnement silencieux et fluide. Le prix de vente au détail recommandé est de de 199 $, et il sera offert sur le site Web officiel de Yaber et dans les magasins hors ligne aux États-Unis à compter du deuxième trimestre de 2025.

Divertissement portable redéfini : Projecteur de la série T2 de Yaber

Le projecteur de la série T2 de Yaber brille par sa conception novatrice alimentée par batterie, offrant jusqu'à 2,5 heures d'utilisation, ce qui le rend idéal pour les soirées cinéma en plein air et les aventures de camping. Avec une résolution native de 1080p et un son JBL avec Dolby Audio, il assure une expérience immersive, que les utilisateurs visionnent un film réconfortant sous les étoiles ou lors d'un voyage estival animé. Ajoutant une touche créative, l'édition spéciale de Keith Haring rehausse son style. Ne manquez pas l'offre exclusive du CES : obtenez le T2 pour seulement 225 $ avec le code CEST220OFF sur Amazon US , disponible du 7 au 12 janvier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2588145/Yaber_Laser_K300s_Projector.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2588146/Yaber_L2_Plus_Projector.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/5093240/Yaber_Logo.jpg

SOURCE Yaber Technologies Co., Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : Cloris Yang, [email protected]