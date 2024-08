NEW YORK, 20 août 2024 /CNW/ - Yaber, un pionnier des projecteurs de divertissement, a lancé le premier projecteur inspiré de Keith Haring au monde, le T2/T2 Plus, un mélange parfait de culture populaire dynamique et d'innovation de haute technologie. Mettant en vedette les motifs emblématiques de Haring et une palette de couleurs classiques de rouge, blanc et noir, l'édition spéciale de ce projecteur de la série T2 transforme le divertissement de tous les jours avec une touche artistique.

Yaber présente le premier projecteur inspiré de Keith Haring au monde, série T2

« Pour la première fois, l'héritage artistique de Haring a été introduit dans le monde des projecteurs, a déclaré Marshall, directeur général de Yaber. Notre objectif est de rendre le divertissement de haute qualité et l'art emblématique accessibles à tous, en combinant le meilleur des deux mondes dans une offre exceptionnelle. »

« Le fait de s'associer à Yaber pour présenter l'art de Keith Haring sur un projecteur pour la première fois est une façon merveilleuse de perpétuer son héritage », a déclaré David Stark, fondateur et chef de la direction d'Artestar, l'agence mondiale d'octroi de licences de marque et de consultation représentant le studio Keith Haring. « Ce produit permet à son art d'être expérimenté par un nouveau public, faisant connaître son travail et ajoutant un dynamisme particulier aux expériences de visionnement quotidiennes. »

L'édition spéciale du projecteur Yaber T2 Plus (avec une clé électronique intégrée au téléviseur) est offerte à un prix de 399 dollars américains et dans le magasin officiel de Yaber (https://www.yaber.com/products/t2-special-edition). En ce qui concerne le projecteur standard Yaber T2 (sans clé électronique intégrée au téléviseur), il est actuellement disponible sur Amazon aux États-Unis et sera déployé sur Amazon au Canada, en France, au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Australie à compter du 26 août 2024.

À propos de Yaber

Fondée en 2018, Yaber est une pionnière des projecteurs de divertissement, ayant livré avec succès plus de deux millions d'unités à des amateurs dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le prix Red Dot, le prix Yanko Design et le prix d'innovation 2024 de CES.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et audio. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant une quête de perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'un parcours enrichissant de transcendance continue.

Pour obtenir les dernières mises à jour, visitez le site https://www.yaber.com/collections alors que Yaber continue de redéfinir l'excellence en matière de divertissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2485421/Yaber_Introducing_World_s_First_Keith_Haring_Inspired_Projector_T2_series.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/4867384/Yaber_Logo.jpg

