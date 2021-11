Les accords devraient ajouter environ 1,0 million de dollars de nouveaux revenus récurrents annuels au moment du déploiement

PRINCETON, N.J., le 19 nov. 2021 /CNW/ - Xybion Digital, une société mondiale en low-code SaaS (Logiciel comme un Service) qui permet la transformation numérique dans des secteurs hautement réglementés comme les sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui que, au cours du dernier trimestre, Xybion Digital a aidé plusieurs laboratoires cliniques à numériser les opérations de laboratoire afin de réduire les risques de conformité et d'accélérer les programmes d'essais cliniques. Les accords combinés représentent environ 2,5 millions de dollars US de réservations contractuelles et un revenu annuel récurrent d'environ 1,0 million de dollars US à la fin des déploiements, qui sont actuellement en cours.

« Notre plateforme low-code unifiée est conforme au RGPD et à l'HIPAA et prend en charge tous les laboratoires, les données et les flux de travail relatifs à la santé et à la sécurité des employés », a déclaré le Dr Pradip K. Banerjee, président et directeur général de Xybion. »Nous continuons à gagner du terrain sur le marché et auprès de nos clients parce que nous les aidons à transformer numériquement des opérations essentielles, rapidement et à moindre coût. Plus de 160 entreprises dans le monde comptent sur les solutions de Xybion pour faciliter les processus critiques de R et D, d'approbation, de conformité et de production de manière transparente et efficace. »

Détail sur les bons de commande :

Un grand fabricant de biomatériaux et une organisation d'essais sélectionne Xybion Labwise XD pour numériser la COVID-19 processus d'essais cliniques.



Une des 10 grandes sociétés pharmaceutiques d'envergure mondiale choisit Xybion XD pour uniformiser les processus d'assurance de la qualité et automatiser les processus d'audit interne à l'échelle mondiale.



Labwise XD a été mis en œuvre dans une entreprise de services de santé mobiles pour l'enregistrement des patients, la gestion des échantillons, l'inventaire, l'exécution des tests et la transmission des résultats aux patients dans les plus brefs délais via le portail des patients.

Une grande société pharmaceutique a recours à Labwise XD pour simplifier les activités de ses laboratoires de contrôle de la qualité et numériser ses activités de développement de produits et de tests de fabrication.



Un des 20 premiers laboratoires pharmaceutiques mondiaux choisit Labwise XD pour améliorer la collaboration entre les scientifiques, gérer les inventaires de laboratoire, la recherche structurelle et attribuer des expériences afin d'aider les scientifiques à gagner du temps en évitant de retravailler les composés existants.

« Contrairement aux logiciels SIL et EHS traditionnels, les solutions low-code de Xybion peuvent être mises en œuvre en quelques semaines, offrent une flexibilité inégalée et proposent une collaboration externe unique en temps réel », a déclaré Kamal Biswas, président et chef des opérations de Xybion. »Alors que les entreprises du secteur des sciences de la vie transforment de toute urgence leurs opérations critiques vers le cloud, elles se tournent vers Xybion parce que nous offrons une plateforme complète qui les aide à simplifier leurs processus à peu de frais grâce à un déploiement rapide du logiciel Xybion Digital. »

Xybion est une société SaaS mondiale qui aide les entreprises des sciences de la vie à accélérer le développement de nouveaux médicaments en médicaments qui sauvent des vies et assurent la sécurité des employés. Nous numérisons la recherche et le développement de médicaments, les tests en laboratoire, les approbations réglementaires et la fabrication pharmaceutique sur une seule plateforme cloud unifiée, rentable, prête à être déployée et facile à utiliser. Xybion compte plus de 160 clients qui utilisent son logiciel à low- code pour accélérer les délais, améliorer la conformité, augmenter la capacité, réduire les risques d'exploitation et réduire les dépenses tout en assurant la sécurité des employés.

