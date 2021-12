La société a retenu les services d'un teneur de marché pour conserver une part de marché raisonnable et accroître la liquidité de ses actions

VANCOUVER, Colombie-Britannique et PRINCETON, New Jersey, 3 décembre 2021 /CNW/ - Xybion Digital (XYBN-TSXV), une entreprise mondiale de logiciel-service avec peu de codage, qui permet la transformation numérique dans des industries hautement réglementées comme le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui avoir retenu les services d'Integral Wealth Securities Limited (« Integral ») pour fournir des services de tenue de marché (les « services ») pour la société conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX et aux lois applicables. Fondée en 2003, Integral a son siège social à Toronto et des bureaux à Vancouver, Calgary et Ottawa.

L'entreprise a été retenue dans le but de conserver une part de marché raisonnable et d'accroître la liquidité des actions de Xybion. En vertu de l'entente entre Integral et la société (l'« entente avec Integral »), la société a convenu de payer initialement à Integral des frais fixes en espèces de 8 500 $ par mois, plus les taxes applicables. L'entente avec Integral a une durée initiale de trois mois pouvant être prorogée d'un mois à l'autre sauf en cas de résiliation par la société avec un préavis de trente jours.

Integral sera responsable des coûts qu'elle engage dans l'achat et la vente des actions de la société, et aucun tiers ne fournira de fonds ou de titres dans le cadre des services. Integral ne recevra aucun titre de la société à titre de rémunération et ne possède actuellement aucun titre de Xybion. Toutefois, Integral peut acquérir une participation directe dans les titres de la société. Xybion et Integral sont des entités non apparentées et non affiliées. Intégral n'a aucun lien de dépendance avec la société. Integral fait partie de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et est inscrite à la Bourse NEO.

À propos de Xybion Digital Inc.

Xybion est une société de logiciel-service mondiale qui aide les entreprises des sciences de la vie à accélérer le développement de nouveaux médicaments pour qu'ils soient approuvés et puissent ainsi sauver des vies et assurer la sécurité des employés. Nous numérisons tout ce qui concerne la recherche et le développement de médicaments, les essais en laboratoire, les approbations réglementaires et la fabrication de produits pharmaceutiques sur une seule plateforme infonuagique unifiée qui est rentable, prête à être déployée et facile à utiliser. Xybion compte plus de 160 clients dans 25 pays qui utilisent ses logiciels avec peu de codage pour réduire les délais, les risques opérationnels ainsi que les dépenses, améliorer la conformité et accroître les capacités, tout en assurant la sécurité des employés.

Pour en savoir plus sur Xybion, visitez le https://www.xybion.com/.

Renseignements : Pour obtenir de plus amples renseignements sur Xybion Digital Inc., veuillez communiquer avec Pradip Banerjee, chef de la direction, à l'adresse [email protected]. Tél. : 1 609 512-5790, poste 122

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs (au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières), qui reflètent les attentes actuelles de la Société par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « projeter », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « sera », « pourrait », « estimer » et d'autres expressions semblables. Ces états financiers sont fondés sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections de la Société et comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant le succès futur des activités de la Société. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur certaines hypothèses. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez consulter les facteurs de risque présentés dans la déclaration datée du 10 novembre 2021 et les documents d'information continue déposés par la Société sur SEDAR à www.sedar.com. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué et, à moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

