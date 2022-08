Un parcours méta inversé empreint d'amour et de créativité dans le monde physique

SHENZHEN, Chine, 15 août 2022 /CNW/ - xTool, une marque spécialisée dans les machines opérationnelles de gravure au laser, s'associe à Pencils of Promise pendant la période de la rentrée scolaire. Pencils of Promise (PoP) crée des milieux sains et sécuritaires dans les écoles primaires publiques qui favorisent l'épanouissement des élèves grâce à des enseignants bien formés et bien soutenus. Dans le cadre de cette campagne, xTool versera 1 $ chaque fois qu'un utilisateur de xTool partagera son contenu associé à la rentrée scolaire sur les médias sociaux, comme Facebook (https://www.facebook.com/xToolOfficial ). De plus, l'entreprise versera 10 $ par machine vendue sur www.xtool.com du 15 au 31 août. On estime que xTool versera au moins 10 000 $ à Pencils of Promise.

xTool, une marque spécialisée dans les machines personnelles de gravure au laser, s’associe à Pencils of Promise pendant la période de la rentrée scolaire. (PRNewsfoto/xTool)

Pourquoi une marque spécialisée dans les machines de gravure au laser s'intéresse-t-elle au bien-être public et à l'éducation?

xTool a remarqué qu'il existe de nombreux outils pour stimuler la créativité des gens dans le monde numérique. Par exemple, Facebook a créé le concept de « méta ». Cependant, il y a des lacunes sur le plan du développement d'outils utilisés dans le monde physique. C'est pourquoi Makeblock, la société mère de xTool, a lancé xTool et réalise un parcours méta inversé.

xTool souhaite également contribuer à l'éducation, même si elle met davantage l'accent sur l'industrie du laser, grâce à sa gamme de jouets qui explorent les STIM consacrée au secteur de l'éducation.

Présentation de xTool : la nouvelle étoile de la gravure et du découpage au laser

Les données mondiales de Google Trends au cours de la dernière année montrent que la fréquence des recherches associées à xTool a augmenté et que cela a dépassé le chef de file de l'industrie lors de certaines périodes.

xTool D1 a reçu beaucoup d'éloges lors de son lancement sur le marché.

La machine xTool D1 Pro, la version améliorée de D1 qui a été lancée en juillet 2022, a également fait l'objet de beaucoup d'attention. Plus de 400 unités ont été réalisées lors du lancement en direct.

xTool M1 a reçu le prix Red Dot en Allemagne. Sa superbe apparence en fait le choix principal pour l'utilisateur grand public.

xTool vise l'enrichissement des matériaux pour le découpage et la gravure en vue de favoriser un plus grand nombre de scénarios d'utilisation. L'outil sert donc à bâtir une écologie, sélectionner différents types de matériaux de haute qualité pour la gravure et le découpage et les classer en fonction de différents usages.

xTool a récemment été lancé sur le Web en Europe ( eu.xtool.com ) et au Japon ( https://www.amazon.co.jp/dp/B0B3R1SD38?ref=myi_title_dp) pour aider les utilisateurs de différentes régions à créer un service plus efficace.

xTool cherche maintenant à obtenir une plus grande collaboration dans différents domaines.

