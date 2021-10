Grâce à ces travaux réalisés en collaboration avec l'entreprise Straight Crossing Development, un câble de quinze kilomètres sera installé dans le corridor de service du pont -- une première en près de 25 ans -- afin de relier les installations de Xplornet sur l'Île-du-Prince-Édouard à celles dans le reste des Maritimes. Dans le cadre de ce projet qui s'étendra jusqu'en 2023, Xplornet installera près de 600 kilomètres de fibre optique sur l'Île-du-Prince-Édouard. Plus de 20 000 foyers pourront alors profiter d'un réseau de classe mondiale combinant la fibre optique et la technologie sans fil 5G offrant des connexions rapides sans aucune limite de données.

« Ce projet illustre parfaitement notre engagement à combler le "fossé numérique" qui isole les Prince-Édouardiens habitant en région rurale, tout en améliorant leur qualité de vie et en stimulant l'économie locale, a déclaré Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet Communications inc. Nous comptons poursuivre nos efforts pour étendre notre réseau de dernière génération à toute la province et ainsi permettre aux consommateurs de se brancher à ce qui leur tient à cœur, où qu'ils soient situés. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une initiative lancée l'an dernier représentant un investissement de 500 millions de dollars sur cinq ans. Celle-ci vise à déployer un réseau hybride de pointe combinant le sans-fil et la fibre optique en milieu rural.

