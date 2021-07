Xplornet poursuit l'expansion de son réseau sans fil 5G en zone rurale

WOODSTOCK, NB, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, annonce aujourd'hui avoir fait l'acquisition de licences de 3 500 MHz dans 99 secteurs de service, ce qui lui permettra de poursuivre son innovation afin d'offrir une connexion à large bande rapide, fiable, économique et sans limite de données aux canadiens en région rurale.

Xplornet a fait l'acquisition de ce spectre de bande moyenne, dans toutes les provinces, pour la somme de 244 M$, ce qui représente le montant le plus élevé qu'elle a payé à ce jour pour des licences de spectre.

Le spectre de 3 500 MHz est idéalement adapté aux réseaux sans fil 5G. Xplornet prévoit utiliser ce spectre pour accélérer le déploiement de sa technologie 5G dans les régions rurales canadiennes, notamment en lançant son service sans fil 5G à l'automne 2021.

Selon Allison Lenehan, le président et premier dirigeant de Xplornet, « L'acquisition de licences supplémentaires dans le spectre de bande moyenne est un élément clé de notre stratégie 5G qui vise à offrir des services à large bande rapides et fiables aux communautés rurales de notre pays. En effet, nous avons beaucoup investi dans notre réseau fibre et sans fil au cours des dernières années, et nous avons la ferme intention d'utiliser ces licences de 3 500 MHz sans tarder pour mieux servir notre clientèle. »

La technologie 5G permettra à Xplornet d'élargir la capacité de son réseau rural en ajoutant des bandes de spectre et en augmentant la densité dans ses zones de couverture cellulaire. Grâce à cette acquisition, Xplornet Communications inc., Xplore Mobile inc. et Xplore Wireless inc. détiennent actuellement des licences dans les bandes de spectre de 3 500 MHz, 2 500 MHz, 700 MHz, 600 MHz et AWS-1. Les enchères pour la bande de spectre de 3 500 MHz étaient organisées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et se sont déroulées du 15 juin au 23 juillet 2021.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux en fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

