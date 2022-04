Xplornet pourra ainsi assurer un accès Internet de dernière génération pour les abonnés à ce réseau

MARKHAM, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, annonce aujourd'hui avoir terminé l'acquisition du réseau Internet haute vitesse de Full Throttle Networks, un fournisseur de Winnipeg au Manitoba

Full Throttle Networks exploite un réseau fixe sans fil offrant un accès Internet haute vitesse à plus de 1600 abonnés résidentiels et commerciaux à Winnipeg et dans les régions avoisinantes.

Grâce à cette acquisition, ces abonnés pourront profiter de l'expansion des activités de Xplornet au Manitoba, notamment la construction de son réseau par fibre optique et fixe sans fil de cinquième génération. À terme, plus de 350 municipalités rurales et 30 communautés des Premières Nations auront ainsi accès à une connexion Internet haute vitesse. Une fois les travaux d'expansion terminés, les anciens abonnés de Full Throttle Networks qui sont situés dans la zone couverte par ces nouvelles infrastructures pourront profiter des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps et des téléversements pouvant atteindre 10 Mbps, ou même d'une connexion à 1 Gbps pour le réseau par fibre optique.

« L'acquisition de Full Throttle Networks s'inscrit parfaitement dans nos plans pour offrir un accès Internet rapide de dernière génération à un plus grand nombre de Manitobains, selon Bill Macdonald, vice-président principal pour le développement commercial chez Xplornet. Ils pourront ainsi découvrir les nombreux avantages d'un accès Internet haute vitesse, et nous sommes impatients de leur offrir l'occasion de se brancher à ce qui leur tient à cœur. »

« Nous croyons que notre réseau est entre bonnes mains avec Xplornet, et qu'elle saura y apporter les avancées technologiques nécessaires pour le propulser vers l'avenir, a déclaré le président de Full Throttle Networks, Dane Davis. Nous aimerions remercier chaleureusement les fidèles abonnés qui nous ont fait confiance tout le long de notre cheminement. Nous espérons qu'ils partagent notre enthousiasme pour cette nouvelle étape de l'évolution de notre réseau. »

Xplornet est déjà bien établie au Manitoba puisqu'elle dessert cette province depuis 2004. Elle possède des bureaux dans la municipalité de Brandon depuis 2017, et ceux-ci servent actuellement de siège national pour sa division des Solutions d'affaires.

L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement de Xplornet à servir les besoins particuliers des collectivités rurales du Manitoba. Elle mène actuellement d'autres projets d'expansion de son réseau de fibre optique au Manitoba, en Alberta, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur l'Île-du-Prince-Édouard.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux en fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: Renseignements supplémentaires : Xplornet Communications inc., Johanne Senécal, Vice-présidente, relations gouvernementales et affaires publiques, [email protected]