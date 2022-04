Les résidents de Vernon Bridge et des régions avoisinantes ont maintenant accès à un réseau de fibre optique de classe mondiale pouvant atteindre un débit de 1 gigabit par seconde

WOODSTOCK, NB, le 8 avril 2022 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, annonce aujourd'hui que 270 foyers et entreprises de la région de Vernon Bridge sur l'Ile-du-Prince-Édouard ont dorénavant accès à son réseau de fibre optique, notamment les municipalités suivantes : Millview, Vernon River, Pownal, Mount Mellick, Alexandra, Alberry Plains, Belfast, Summerville et Eldon.

L'annonce d'aujourd'hui représente un point marquant pour Xplornet, car l'entreprise s'est engagée à offrir un accès Internet par fibre optique à plus de 3 700 résidents de l'Ile-du-Prince-Édouard. Cette annonce s'inscrit aussi dans le programme ambitieux de l'entreprise qui vise à fournir un accès Internet rapide et fiable de dernière génération aux consommateurs qui habitent en région.

À terme, Xplornet prévoit installer plus de 600 kilomètres de fibre optique sur l'Ile-du-Prince-Édouard. Cette section formera une extension de son réseau de fibre optique dans les provinces maritimes, ce qui lui permettra de renforcer les liens communautaires unissant cette région tout en assurant leur essor économique. Son réseau fixe sans fil est aussi en pleine expansion sur l'Ile grâce à la construction et à la mise à jour de plusieurs tours de communication. D'ici la fin de 2023, près de 17 000 foyers et entreprises supplémentaires auront ainsi accès à des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps et des téléversements pouvant atteindre 10 Mbps.

Les résidents de Vernon Bridge et des municipalités avoisinantes ont accès dès maintenant à des forfaits sans aucune limite de données pour des connexions atteignant le gigabit par seconde. Environ 150 foyers et entreprises devraient s'ajouter à ceux-ci au cours des prochains mois, et cette expansion se prolongera vers d'autres régions de l'Ile-du-Prince-Édouard durant le reste de l'année.

« L'annonce d'aujourd'hui ne représente que la première étape de notre stratégie pour fournir un accès Internet de dernière génération aux résidents des régions rurales de l'Ile-du-Prince-Édouard, a déclaré Allison Lenehan, le président-directeur général de Xplornet Communications inc. Cet accès ouvre un monde de possibilités aux collectivités rurales, notamment en matière de télétravail et d'enseignement à distance, en plus de stimuler leur croissance économique. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer directement à leur essor. »

Xplornet s'est consacrée depuis très longtemps à offrir une technologie Internet de pointe à ses abonnés situés en région, notamment par un investissement de 500 millions de dollars sur cinq ans afin de déployer un réseau hybride combinant le sans-fil et la fibre optique. Grâce à ce programme, plus de 600 000 consommateurs auront accès à une connexion par fibre optique d'ici 2026. Des travaux sont en cours à cet effet en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, et sur l'Ile-du-Prince-Édouard. En 2021, Xplornet a annoncé le déploiement du premier réseau 5G autonome en zone rurale au Canada, et elle prévoit ajouter 250 communautés rurales à ce réseau en 2022. En outre, plus d'un million de foyers et d'entreprises en région rurale auront la possibilité de se brancher au réseau fixe sans fil 5G appartenant à Xplornet d'ici 2026.

Les consommateurs qui veulent savoir si le service Xplore Fibre sera offert dans leur secteur sont invités à se rendre sur Xplornet.com. Les forfaits sont offerts à partir de seulement 99,99 $ par mois, taxes en sus.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux en fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

