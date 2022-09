Le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région entame une nouvelle ère

WOODSTOCK, NB, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en région au pays, annonce aujourd'hui qu'il adopte une nouvelle identité pour représenter sa nouvelle vision d'avenir : Xplore inc. Sa nouvelle désignation et sa nouvelle image de marque symbolisent son engagement à devenir la référence en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région De plus, l'entreprise adopte aussi une nouvelle palette de couleurs, qui passe du bleu et gris à une gamme de verts inspirés par les aurores boréales.

Xplornet Communications inc. logo (Groupe CNW/Xplornet Communications inc.)

« Depuis près de 20 ans, nous avons servi les besoins particuliers de ceux qui ont choisi d'habiter en région, a déclaré monsieur Allison Lenehan, président-directeur général de Xplore inc. Sous notre nouvelle bannière, nous continuerons de consacrer tous nos efforts pour améliorer le quotidien des gens qui habitent en région en leur fournissant une expérience Internet de qualité supérieure. D'ailleurs, nous avons déjà commencé en déployant nos réseaux 5G et par fibre optique plus tôt cette année. »

Xplore s'engage ainsi à offrir un accès Internet haute vitesse sans aucun compromis accompagné d'un service à la clientèle hors pair par la mise en œuvre de diverses initiatives :

Le déploiement d'un réseau par fibre optique à 100 % donnant accès à une connexion à 1 gigabit par seconde. Celui-ci est lancé en Alberta , en Ontario et sur l'Ile-du-Prince-Édouard, et nous avons des projets qui seront bientôt mis en branle dans sept autres provinces.

, en et sur l'Ile-du-Prince-Édouard, et nous avons des projets qui seront bientôt mis en branle dans sept autres provinces. Le déploiement du premier réseau 5G autonome en région au pays. Ce réseau s'appuie sur de l'équipement de pointe fourni par Ericsson, et permet un débit de téléchargement pouvant atteindre 100 Mbps.

Établissement d'un tarif garanti et élimination des limites de données afin de préserver la tranquillité d'esprit de notre clientèle.

Expansion de nos options libre-service et garantie d'un soutien à la clientèle accessible en tout temps grâce à nos centres d'appels situés au Canada .

« Nos clients pourront jouir pleinement de la vie en région grâce à Xplore, a déclaré monsieur Lenehan. Ils pourront décider d'établir leur entreprise en région ou de prolonger leur séjour au chalet autant qu'ils le veulent sans sacrifier leur accès Internet haute vitesse. »

« Cette nouvelle image de marque et cette nouvelle approche technologique représentent une évolution marquante de notre engagement à bien servir la vie en région », a-t-il ajouté en conclusion.

Le nouveau logo de l'entreprise est joint au présent communiqué. D'autre part, la division « Solutions d'affaires Xplornet » adopte elle aussi une nouvelle identité : Xplore Affaires.

Pour un complément d'information, veuillez consulter le xplore.ca.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Fondée à Woodstock au Nouveau-Brunswick, l'entreprise est devenue l'un des plus importants fournisseurs en services de télécommunications pour les consommateurs et les entreprises en milieu rural au Canada. Xplore s'est engagée à offrir à sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement un réseau de fibre optique et sans fil 5G qui saura répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: Les médias sont priés d'adresser leurs demandes de renseignements à la personne suivante : Johanne Senécal, Xplore inc., Vice-présidente, relations gouvernementales et affaires publiques, [email protected]