Le lancement du premier réseau 5G autonome en région rurale au Canada avec un accès fixe sans fil aura lieu au Nouveau-Brunswick et se déploiera dans cette province au cours des six prochains mois. Ce réseau 5G devrait s'étendre au cours de 2022, pour ultimement atteindre 250 localités rurales d'un bout à l'autre du pays.

« Il s'agit d'une étape importante pour Xplornet et pour tous nos abonnés en région, a déclaré Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet Communications inc.. Nous sommes fiers de pouvoir investir dans l'avenir afin d'offrir les avantages de la technologie 5G aux consommateurs qui habitent hors des grands centres. Nos abonnés pourront immédiatement profiter des avantages de notre réseau 5G en zone rurale. De plus, cette initiative stimulera l'emploi, l'innovation et l'ensemble des communautés rurales canadiennes. »

L'Honorable Blaine Higgs, Premier ministre du Nouveau-Brunswick, s'est aussi prononcé : « Nous reconnaissons que l'accès Internet en région constitue un enjeu de première importance pour le succès de notre province. Le déploiement du réseau 5G de Xplornet s'inscrit directement dans cet axe, puisqu'il permettra à un plus grand nombre de localités rurales d'avoir accès à une connexion Internet. »

Xplornet a confirmé l'an dernier qu'elle avait choisi Ericsson comme fournisseur en matière de technologie 5G. L'équipement de classe mondiale fourni par cette dernière permettra à Xplornet de déployer un réseau 5G qui présente plusieurs avantages : débit ultrarapide, latence minimisée et connectivité améliorée.

Jeanette Irekvist, vice-présidente et responsable du service à la clientèle pour le Canada d'Ericsson Amérique du Nord a affirmé que « Ericsson est fière de s'associer à Xplornet dans cette initiative qui ajoutera la capacité 5G à son réseau éprouvé et transformera l'accès haute vitesse en milieu rural. En tant que chef de file mondial en matière de technologie 5G, Ericsson possède une longue feuille de route dans les services de large bande en régions rurales parce que nous croyons que tous les consommateurs devraient avoir accès aux avantages révolutionnaires que procurent Internet. »

La présente initiative s'appuie sur les investissements privés soutenus de Xplornet en matière de fibre optique et de communications sans fil afin d'offrir à ses abonnés des régions rurales canadiennes des services à large bande fiables et abordables.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications, dont le siège social est situé à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, il fournit des solutions novatrices de service à large bande fixe et mobile à sa clientèle des régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que dans les aires de loisir. Aujourd'hui, il offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de son réseau hybride unique de fibre optique, de sans-fil fixe et de satellite, qui connecte les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

