WOODSTOCK, NB, le 6 oct. 2021 /CNW/ - Xplornet Communications inc, le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, annonce aujourd'hui la nomination de Dennis Steiger au poste de chef de la direction technologique.

Monsieur Steiger dirigera tous les aspects techniques associés au réseau national de Xplornet, y compris l'architecture, la planification, la conception, la mise en chantier et l'exploitation.

« Nous accueillons chaleureusement Dennis au sein de la famille Xplornet. Il arrive à point nommé, puisque nous accélérons actuellement le déploiement de nos réseaux sans fil 5G et en fibre optique jusqu'au domicile pour fournir à nos abonnés en région rurale un accès Internet rapide et fiable, a déclaré Allison Lenehan, président et premier dirigeant de Xplornet Communications inc. En tant que membre de notre équipe de direction, Dennis supervisera toutes les étapes de notre évolution technologique, depuis la phase de vision stratégique jusqu'à la mise en application, toujours dans le but d'appuyer nos efforts pour permettre aux Canadiens résidant en régions de se brancher à ce qui leur tient à cœur grâce à des technologies de nouvelle génération. »

Monsieur Steiger possède plus de 30 années d'expérience dans les domaines des médias et des télécommunications ainsi qu'une vaste expérience de travail sur différentes plates-formes technologiques de classe mondiale. En tant qu'ancien chef de la direction technologique pour Shaw Communications Inc. et pour NBN Co., le réseau national à large bande de l'Australie, M. Steiger apporte une vaste expérience avec des déploiements ambitieux de large bande au Canada et en Australie, avec un mélange de technologies les mieux adaptées, y compris la fibre jusqu'au domicile, le câble à fibre hybride, la fibre jusqu'au nœud / trottoir, le sans fil fixe et le haut débit par satellite.

« Je suis ravi de me joindre à Xplornet, une entreprise réputée pour son innovation dans l'industrie des télécommunications, en tant que principal fournisseur de services à large bande en région rurale au Canada depuis près de 20 ans. Xplornet dispose d'un réseau à large bande étendu et impressionnant à travers le Canada que nous pouvons faire passer au niveau supérieur avec le déploiement de la fibre jusqu'à la maison, de la large bande sans fil 5G et des technologies satellitaires de prochaine génération », a déclaré M. Steiger. « Plus important encore, j'ai hâte de travailler avec l'équipe de Xplornet pour mettre ces technologies au service des Canadiens ruraux. »

M. Steiger est titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat en génie de l'Université de l'Alberta, au Canada.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux en fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

