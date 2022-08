Grâce à une entente historique avec le gouvernement ontarien, des municipalités rurales profiteront bientôt d'un accès Internet par fibre optique

MARKHAM, ON, le 4 août 2022 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, a annoncé aujourd'hui qu'il prévoyait étendre son réseau par fibre optique à 71 municipalités ontariennes, et son réseau sans fil 5G attenant à 27 autres municipalités de cette province. En tout, cela signifie que près de 55 000 foyers et entreprises des régions est, centre et sud-ouest de l'Ontario auront accès à une connexion Internet haute vitesse pour se brancher à ce qui leur tient à cœur.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme du gouvernement ontarien mis sur pied pour accélérer le déploiement d'une connexion Internet haute vitesse dans toute cette province d'ici la fin de 2025. Cette subvention vient suppléer le programme d'investissement existant de Xplornet visant à améliorer l'accès Internet en région.

Une fois mis en place, le réseau par fibre optique de Xplornet offrira aux clients une connexion pouvant atteindre 1 gigabit par seconde. De plus, le fournisseur pourra utiliser les infrastructures de ce réseau pour étendre son réseau fixe sans fil 5G aux régions avoisinantes; celui-ci offrira initialement des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps. Finalement, les clients pourront utiliser ces nouvelles connexions sans aucun souci quant à leur consommation grâce aux forfaits sans limite de données de Xplornet.

« Ces 22 projets représentent notre investissement le plus important à ce jour dans une seule province, selon Allison Lenehan, président-directeur général de Xplornet Communications inc. Ils s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie visant à offrir une connexion par fibre optique aux consommateurs habitant en région pour ainsi améliorer toutes leurs activités sur Internet, que ce soit pour le télétravail, l'enseignement à distance, ou l'accès aux services de santé. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une initiative de Xplornet visant à investir 500 millions de dollars d'ici 2025 pour déployer son réseau de fibre optique et pour l'intégrer à son réseau fixe sans fil 5G. En tant que plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, Xplornet mène actuellement d'autres projets d'expansion de son réseau de fibre optique en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur l'Ile-du-Prince-Édouard.

Voici toutes les municipalités qui bénéficieront d'un accès Internet haute vitesse avec Xplornet lorsque les travaux annoncés aujourd'hui seront terminés :

Adelaide-Metcalfe Amherstburg Athens Augusta Aylmer Bayham Beckwith Blandford-Blenheim Brant Brockton Brockville Brooke-Alvinston Central Elgin Central Frontenac Central Huron Chatham-Kent Chatsworth Dawn-Euphemia Drummond/North Elmsley Dutton/Dunwich East Zorra-Tavistock Edwardsburgh/Cardinal Elizabethtown-Kitley Enniskillen Essex Front of Yonge Frontenac Islands Gananoque Greater Napanee Grey Highlands Hanover Howick Huron East Huron-Kinloss Ingersoll Kincardine Kingston Kingsville Lakeshore Lanark Highlands Lasalle Leamington Leeds And The Thousand Islands London Loyalist Malahide Mapleton Meaford Melancthon Merrickville-Wolford Middlesex Centre Minden Hills Minto Montague Morris-Turnberry Newbury North Dundas North Grenville North Kawartha North Perth North Stormont Norwich Oil Springs Perth Perth East Perth South Prescott Rideau Lakes Saugeen Shores Selwyn Smiths Falls South Bruce South Bruce Peninsula South Dundas South Frontenac South Stormont Southgate Southwest Middlesex South-West Oxford Southwold St. Clair St. Marys St. Thomas Stone Mills Stratford Strathroy-Caradoc Tay Valley Tecumseh Tillsonburg Trent Lakes Wellington North West Elgin West Grey West Perth Westport Windsor Woodstock Zorra

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux de fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

