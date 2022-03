Plus de 8 500 résidents et entreprises du comté auront accès à la fibre optique.

WOODSTOCK, NB, le 30 mars 2022 /CNW/ - Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services à large bande spécialisé dans les régions rurales du Canada, a annoncé aujourd'hui avoir acheté l'infrastructure Internet sur fibre optique de la municipalité du comté d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Cette entente permettra à plus de 8 500 résidents et entreprises d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables grâce à un réseau de fibre optique.

Xplornet acquerra, gérera et étendra le réseau de fibre optique que le comté a commencé à installer il y a plusieurs années et qui est en mesure d'offrir une vitesse allant jusqu'à 1 gigabit par seconde (Gbps) aux clients résidentiels et jusqu'à 10 Gbps aux entreprises.

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour Xplornet et pour la population du comté d'Annapolis, a déclaré Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet. Nous admirons l'initiative du comté de lancer son propre réseau et nous avons hâte d'en tirer parti pour en étendre la couverture et offrir un service de grande qualité à la population de la région. Nous sommes déterminés à fournir un service Internet haute vitesse de nouvelle génération aux foyers et aux entreprises du comté d'Annapolis et de toute la province de la Nouvelle-Écosse. »

Le préfet du comté d'Annapolis, Alan Parish, a qualifié l'entente de « dénouement très positif ». Il a ajouté : « Le comté s'est rendu compte qu'il ne disposait pas de la main-d'œuvre ou de l'expertise nécessaires pour s'acquitter des nombreuses obligations réglementaires, financières, juridiques et administratives requises pour la propriété, et qu'il n'était pas prudent de s'exposer au risque commercial que comportait le projet. »

Cette annonce s'inscrit dans la foulée de l'engagement de Xplornet d'investir 500 millions de dollars sur cinq ans pour déployer des technologies de fibre optique et téléphonie fixe sans fil de pointe dans son réseau doté d'installations, afin d'offrir des services à large bande aux Canadiens des régions rurales. Étant le principal fournisseur de services à large bande en milieu rural au Canada, Xplornet a des projets de fibre optique jusqu'au domicile en cours en Nouvelle-Écosse, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

À propos de Xplornet Communications Inc.

Xplornet Communications Inc., dont le siège social est situé à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, est l'un des principaux fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions mobiles et fixes à large bande novatrices à ses clients des régions rurales partout au Canada, tant au travail et à la maison que pour leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication relatifs à la voix et aux données grâce à son réseau unique de fibre optique sans fil et de satellite qui branche les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

