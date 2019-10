Xinhua Silk Road : Moutai s'engage à améliorer le service culturel et l'expérience du consommateur

Wang Yancai, président de l'Association des boissons alcoolisées de la Chine (CADA), a déclaré lors de l'expo qu'il y a longtemps que les spiritueux sont une source de plaisir universel pour les humains, et qu'ils contribuent de manière persistante aux échanges culturels et au développement économique de la planète.

Wang a ajouté qu'à la lumière de ceci, le domaine des spiritueux en Chine devrait continuellement élargir sa vision de développement et profondément s'intégrer avec ses pairs internationaux par des échanges culturels, l'apprentissage mutuel et la collaboration entre les marques, ce qui améliorera graduellement les arômes des spiritueux.

« La créativité culturelle est une relation naturelle avec l'expression de la qualité du spiritueux. La belle vie n'a pas seulement besoin des arômes et du goût des spiritueux, mais elle doit aussi lui apporter une expression plus spirituelle et plus créative », affirme Song Shuyu, vice-président et secrétaire général de la CADA.

Pour promouvoir la culture chinoise traditionnelle et unique de même qu'hériter de celle-ci, Moutai, la plus grande entreprise chinoise de spiritueux, a multiplié les efforts afin d'améliorer son service culturel dans les dernières années. Elle établit aussi la marque de la culture grâce à ses caractéristiques uniques en cette nouvelle ère.

En tenant compte de la performance de premier plan de Moutai en matière de résultats d'exploitation, de profits bruts, de marge bénéficiaire et de croissance des revenus, le Conseil national de l'industrie légère de la Chine et la CADA ont salué Moutai Group lors de l'exposition comme étant l'une des dix plus grandes sociétés du secteur chinois de la fabrication de spiritueux.

L'Exposition internationale sur les boissons alcoolisées de la Chine, dont la première édition remonte à 2006, dure trois jours et est prévue du 18 au 20 octobre. Cette dernière attire plus de 3 000 sociétés de spiritueux et présente des produits chinois variés, dont des spiritueux, des vins, des bières, des brandys et des whiskys.

