Xinhua Silk Road : le producteur chinois de boissons alcoolisées Wuliangye participe à un gala en France pour diffuser la culture chinoise du baiju

Wuliangye a reçu les éloges des invités, locaux et étrangers, pour son goût unique et sa forte dimension culturelle.

Wuliangye diffère de la saveur délicate du champagne français et a un goût plus prononcé et plus moelleux, a déclaré Martine Partrat, une cadre d'Air France, après avoir goûté la boisson alcoolisée chinoise lors du gala.

Wuliangye joue un rôle important dans la promotion de la culture chinoise. La boisson alcoolisée est fabriquée à Yibin, une ville de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, définie comme « la région la plus propice à la production de boissons alcoolisées distillées pures de haute qualité à cette latitude de la Terre » par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et ce, du fait de son environnement naturel unique inégalé.

L'événement a permis d'apprécier des chants et des danses d'une minorité chinoise, un spectacle de costumes ainsi que des mets et des vins chinois et a rassemblé plus de 150 invités, dont des représentants chinois et français et des acteurs des milieux économiques, culturels, médiatiques et autres de ces deux pays.

L'organisation d'un tel gala permet aux Français de découvrir toutes les facettes de la Chine à travers des performances artistiques, des expositions de photos, des défilés de mode et des dégustations culinaires, a déclaré Yan Zhenquan, directeur du Centre culturel de Chine à Paris.

