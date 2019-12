Xinhua Silk Road : la société chinoise Dongfeng Motor progresse sur la scène mondiale

Lors de la Nuit de la marque au Pérou, Dongfeng Motor a présenté l'image de marque unifiée avec une gamme complète de modèles représentatifs de voitures particulières et a reçu des commandes sur place. À l'occasion de cet événement, Dongfeng Motor se concentre sur l'intégration des marchés clés et la promotion de la marque, ce qui devrait stimuler sa commercialisation régionale à l'étranger.

En tant marque d'excellence avec 50 ans d'histoire, Dongfeng Motor est un constructeur automobile bien connu en Chine et l'une des sociétés du Fortune Global 500, jouissant d'une grande notoriété et réputation en Chine, comme à l'étranger.

Souffrant de l'accentuation de l'effondrement récent des ventes du secteur automobile, Dongfeng Motor a vendu 2,572 millions de véhicules et exporté 55 380 véhicules au cours des trois premiers trimestres de 2019, chiffres qui surpassent généralement ceux du marché automobile chinois. Jusqu'à présent, Dongfeng Motor a exporté dans plus de 80 pays et régions et son volume d'exportation augmente d'année en année.

Ces dernières années, Dongfeng Motor a participé activement au développement de la nouvelle route de la soie et a exploré de nouveaux marchés à l'étranger sous la direction de sa stratégie globale de commercialisation. En tant que marque automobile chinoise bien connue pour pratiquer l'initiative de la nouvelle route de la soie dans le monde entier, Dongfeng Motor a suscité les réponses d'un grand nombre de partenaires mondiaux, ce qui a permis de promouvoir de manière exhaustive l'influence et la réputation mondiales du secteur automobile chinois.

En juin 2018, la Dongfeng Team a remporté le championnat Volvo Ocean Race 2017-2018 aux Pays-Bas. Lors de la conférence de presse suivante sur le thème « La nouvelle route de la soie, avec vous », Dongfeng a livré des véhicules à SMT, son partenaire de coopération en Belgique.

Lors du Salon international du secteur automobile de Shanghai 2019, Dongfeng Motor a organisé la Conférence des distributeurs étrangers 2019 à Shanghai, sous le thème « Conduisez votre rêve ». Selon le nouveau plan d'affaires à moyen terme de Dongfeng Motor à l'étranger et le plan de commercialisation régionale publié lors de la conférence, la société s'est fixé trois objectifs : commercialiser 300 000 unités à l'étranger, établir cinq bases d'assemblage de véhicules à l'étranger et créer un plus grand nombre de produits vedettes à l'étranger d'ici 2023.

