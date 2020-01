Xinhua Silk Road : Haier participe activement à des initiatives d'intérêt public dans le monde

AQUA, une marque mondiale de Haier qui a été officiellement lancée en Indonésie en 2015, transmet la philosophie de Haier et attache beaucoup d'importance aux initiatives d'intérêt public. L'année dernière, elle a répondu positivement à l'initiative « Snapshot Haier », en envoyant des télévisions, des réfrigérateurs, des machines à laver, des articles de papeterie et des livres aux enfants de l'orphelinat local pour leur transmettre de l'affection.

Aux Philippines, Haier a également participé activement à des initiatives d'intérêt public. L'année dernière, l'entreprise a fait don d'un lot d'appareils ménagers ainsi que de matériel didactique dont la maison d'aide sociale locale avait grandement besoin.

La société a une approche localisée pour répondre aux demandes des utilisateurs mondiaux avec des produits personnalisés.

Haier s'est bien implanté en Thaïlande. Le secret du succès de cette implantation repose sur la mercatique localisée, la communication active avec les utilisateurs, l'analyse des tendances du marché et la création de produits différenciés. La société identifie continuellement les besoins des utilisateurs afin de tenter de développer des produits personnalisés pour les utilisateurs thaïlandais.

En Russie, Haier a lancé l'année dernière une usine d'appareils de blanchisserie qui constitue la première usine intelligente de fabrication chinoise basée sur la plateforme COSMOPlat en Europe. L'entreprise a embauché des talents locaux en R-D, des ouvriers d'usine et du personnel de vente afin de mieux s'adapter au marché local et de créer des avantages concurrentiels. À ce jour, l'usine a créé plus de 800 emplois directs pour le marché local et a stimulé la croissance économique locale.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/310485.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1075641/Haier.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, +86-151-1792-5061