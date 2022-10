XIAMEN, Chine, 28 octobre 2022 /CNW/ -- Le 26 octobre, heure locale, la Airline Passenger Experience Association (APEX) a annoncé les gagnants de plusieurs prix, dont les prix Five-Star Global Airlines et World Class. Xiamen Airlines, récipiendaire pour la troisième année consécutive du prix Five-Star Global Airline, est ravie de remporter un prix encore plus important, soit le prix World Class 2023, le plus prestigieux de tous les prix décernés par l'APEX. Sept autres compagnies aériennes, dont Emirates, Singapore Airlines et Japan Airlines, ont obtenu la même distinction.

Xiamen Airlines a décroché le premier prix grâce à ses services distinctifs

À la fin du mois d'août de cette année, M. Hichem, vérificateur officiel de l'APEX désigné pour l'évaluation des services de Xiamen Airlines, a volé en première classe, en classe affaires et en classe économique avec plusieurs vols de la compagnie aérienne. Il a été impressionné par le professionnalisme de ses membres d'équipage, leur service impeccable, et leur incroyable attention aux détails. « L'engagement de Xiamen Airlines à l'égard de la durabilité est l'un des points saillants de cette expérience de vérification de l'offre de services de calibre mondial, a-t-il déclaré. En tant que première compagnie aérienne au monde à appuyer les objectifs de développement durable des Nations Unies, Xiamen Airlines a pratiquement éliminé l'utilisation de produits en plastique jetables. »

Au cours de l'audit, le vérificateur a évalué le matériel, les logiciels et les services de Xiamen Airlines avec le plus grand professionnalisme, et en a fait la comparaison par rapport aux normes les plus élevées au monde. Il a présenté un rapport de vérification des services de 197 pages et plus de 40 000 mots, dans lequel il reconnait la cohérence et l'intégrité des services offerts par Xiamen Airlines dans toute la chaîne, y compris la sécurité des vols, la ponctualité, l'enregistrement sans tracas des bagages, le service cabine et les transferts. « Xiamen Airlines remporte ce grand honneur parce qu'elle a su se démarquer parmi un groupe de grandes compagnies aériennes mondiales, a déclaré M. Hichem. Ce prix a été durement gagné. »

Innover pour améliorer continuellement l'expérience des passagers

« Le prix World Class 2023 représente la reconnaissance de l'APEX pour nos services de grande qualité, a déclaré Zhao Dong, président de Xiamen Airlines. Nous continuerons d'adopter des normes élevées pour nos services, d'appliquer des mesures rigoureuses de lutte contre la COVID-19 et de mener nos activités de manière durable et responsable pour garantir une expérience remarquable à tous nos passagers. »

En 2019, Xiamen Airlines a été invitée à participer à la réunion annuelle de l'APEX qui célébrait son 40 e anniversaire. À l'occasion de cet événement, Zhao Dong, président de Xiamen Airlines, a prononcé un discours en anglais très bien accueilli dans lequel il expliquait à l'auditoire de quelle manière la compagnie aérienne s'efforçait de mener des activités durables à l'appui des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. M. Zhao a également été le premier Chinois à se joindre au conseil d'administration de l'APEX, qui est composé de dirigeants des plus grandes compagnies aériennes du monde, comme Delta Air Lines et JetBlue. La même année, pour récompenser ses actions concrètes à l'appui des ODD des Nations Unies et ses capacités en matière de services de qualité, Xiamen Airlines a reçu trois autres prix de l'APEX, soit le Global Visionary Leader Award des ODD, le prix Passengers' Choice pour le meilleur service cabine de Chine continentale, et le prix Passengers' Choice pour les meilleurs aliments et boissons en Chine continentale.

Depuis le début de l'année, Xiamen Airlines innove dans ses services pour essayer d'apporter des changements et de réaliser des percées dans le nouveau contexte du marché. Par exemple, pour être plus écologique et promouvoir le concept de durabilité, Xiamen Airlines a effectué son premier vol carboneutre cette année. Elle a été la première compagnie aérienne chinoise à offrir aux passagers de première classe de somptueux repas et vins sous le thème « A Starred Journey » en collaboration avec un restaurant décoré par trois étoiles Michelin. De plus, afin de promouvoir la culture chinoise et de mettre en lumière le caractère typique du peuple chinois, la compagnie aérienne a lancé Tianji Teahouse, un nouveau système de service basé sur la cérémonie du thé qui intègre à la fois la culture traditionnelle chinoise du thé et les services cabine modernes. Toutes ces initiatives applaudies par l'APEX témoignent de l'engagement de Xiamen Airlines envers l'innovation.

