Xi'an met en circulation 200 taxis électriques propres en vue de remplacer les taxis à essence d'ici 2019

« Notre objectif est d'éliminer les émissions et de se débarrasser complètement du fléau qu'est la pollution urbaine, mais les méthodes traditionnelles de transport contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Wang Jian, directeur de l'administration des taxis de Xi'an. « La mise en œuvre de politiques respectueuses de l'environnement et de moyens de transport verts à Xi'an est une exigence fondamentale pour protéger notre environnement et créer un avenir meilleur, ce que nous comptons réaliser d'ici fin 2019. »

Les taxis électriques vert lotus nouvellement mis en circulation utilisent des piles au lithium-ion à densité énergétique élevée offrant une autonomie de 405 kilomètres. Ces piles peuvent recevoir une charge allant jusqu'à 50 kW et sont compatibles avec l'infrastructure actuellement en place dans les villes, ainsi, les conducteurs sont déjà en mesure de charger leurs véhicules en toute simplicité n'importe où dans la région.

Si on les compare aux taxis hybrides actuellement en service, les nouveaux modèles purement électriques sont plus silencieux, plus fiables et moins coûteux à exploiter. Puisqu'ils n'ont pas de réservoir à essence sous le coffre arrière, ils sont plus spacieux et plus pratiques pour les passagers.

La mise en service de ces taxis est avantageuse tant pour les passagers que pour les conducteurs de taxis. Le coût de recharge d'un taxi électrique est significativement inférieur au coût de remplissage d'un taxi utilisant des carburants traditionnels, ce qui peut augmenter le revenu net des conducteurs. La Ville travaille également avec des fournisseurs de véhicules pour améliorer le service après-vente. Actuellement, le constructeur de taxis compte 12 magasins de vente de véhicules utilisant les nouvelles énergies et 10 magasins de service après-vente ayant les capacités nécessaires pour effectuer l'entretien de ces véhicules à Xi'an qui fournissent un service de dépannage en tout temps ainsi qu'une garantie de 600 000 km pour le moteur, la commande électrique et la pile.

Le programme vient ajouter encore plus d'énergie propre à la mise à jour écologique déjà en place dans la ville. Plus de 327 taxis électriques ont été mis en service à Xi'an au cours des 3 dernières années, et 4 699 taxis fonctionnant au méthanol servent les habitants de la ville depuis décembre dernier.

À propos de Xi'an

Capitale de la province du Shaanxi, à l'ouest de la Chine, Xi'an est une destination touristique internationale riche de plus de 3 000 ans d'histoire et d'attractions de renommée mondiale telles que ses guerriers et chevaux de terre cuite et ses anciens remparts. La ville, surnommée le « musée en plein air de Chine », était le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales qui reliait l'est et l'ouest sous la dynastie Han de Chine.

