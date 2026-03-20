SAN JOSE, Californie, 20 mars 2026 /CNW/ - Pour que les robots fonctionnent de manière fiable dans le monde réel, ils doivent être exposés à des environnements qui le représentent avec précision. C'est le principal défi derrière le Real2Sim, et l'objectif de la participation de XGRIDS au GTC 2026 (du 16 au 19 mars à San Jose).

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La solution d'intelligence spatiale de XGRIDS prend désormais en charge NVIDIA Omniverse NuRec pour le rendu basé sur OpenUSD, et a été dévoilée à diverses occasions : une présentation de démarrage, des démonstrations de robotique au sein de l'écosystème de NVIDIA et une vitrine conjointe avec Amazon Web Services (AWS).

Real2Sim : de l'espace physique à la formation de l'IA

Lors du Startup Pitch, le directeur de XGRIDS, Sunny Liao, a posé une question centrale :

comment créez-vous des environnements de formation qui reflètent vraiment les conditions réelles?

La réponse de XGRIDS est un pipeline construit sur des données réelles. En combinant le LiDAR et la vision informatique pour la perception spatiale multimodale avec la reconstruction 3D haute fidélité, les environnements physiques peuvent être transformés en modèles de monde utilisables pour la simulation.

Par rapport à la modélisation 3D manuelle, cette approche :

réduit les coûts de construction d'environnements haute fidélité

Permet des mises à jour continues à mesure que les espaces réels évoluent

permet à la simulation de se rapprocher du déploiement réel

Les développeurs du GTC ont fait remarquer que cette approche offre un processus plus pratique pour la formation et la validation en robotique.

L'intelligence spatiale pour l'IA physique

Au-delà de l'étape de création, les solutions de XGRIDS sont apparues dans plusieurs zones de vitrine du GTC.

Lors de la session NVIDIA Robotics, XGRIDS a fait la démonstration de sa solution pour les systèmes d'IA intégrés. En déployant la perception spatiale et la modélisation sur des plateformes robotisées quadrupées, les robots peuvent cartographier et comprendre continuellement leurs environnements, en utilisant une structure spatiale 3D complète pour la planification des trajectoires, la prise de décisions comportementales et l'exécution des tâches, plutôt que de se fier uniquement à des capteurs locaux pour éviter immédiatement les obstacles.

La société a démontré comment l'intelligence spatiale s'intègre aux systèmes d'IA intégrés, ce qui permet aux robots de comprendre des environnements 3D complets pour la planification des trajectoires, la prise de décisions et l'exécution des tâches.

Lors de la vitrine d'AWS, XGRIDS a présenté un flux Real2Sim complet, de la capture à la génération de modèles mondiaux en passant par la formation basée sur la simulation.

Perspectives

L'orientation à long terme de XGRIDS reste la même : construire une infrastructure de renseignement spatial qui convertit des environnements du monde réel en modèles réels que les systèmes d'IA peuvent comprendre, raisonner et utiliser pour leur formation.

Le GTC 2026 a marqué une étape importante dans l'intégration de ce travail à l'écosystème de l'IA physique. À mesure que les systèmes d'IA intégrés passent des laboratoires aux entrepôts, aux villes et aux chantiers de construction, la demande pour des représentations numériques précises et évolutives des environnements ne fera que croître.

XGRIDS construit la couche saisie-vers-simulation qui rend cela possible.

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SOURCE XGRIDS