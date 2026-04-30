La PortalCam de XGRIDS devient le premier produit à remporter quatre prix NAB Produit de l'année lors de la même édition

LAS VEGAS, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le spécialiste de l'intelligence spatiale XGRIDS a annoncé que sa caméra spatiale PortalCam a remporté quatre catégories à la cérémonie des prix NAB Produit de l'année 2026, le 22 avril au Las Vegas Convention Center. La PortalCam a remporté les catégories Caméras, Graphiques/effets visuels/commutateurs, Technologie intelligente et Production à distance/en direct, devenant ainsi le seul produit au cours des huit années d'existence du programme à gagner quatre catégories en une seule année.

Présentée par la National Association of Broadcasters (NAB), la cérémonie NAB est largement reconnue comme l'un des événements les plus importants au monde pour les technologies de radiodiffusion, cinéma et média, réunissant des innovateurs mondiaux et des professionnels de la production.

La reconnaissance dans quatre catégories de production (enregistrement, postproduction, flux fondés sur l'IA et production en direct) reflète le rôle croissant des technologies d'intelligence spatiale dans l'ensemble du pipeline de contenu.

La PortalCam combine le LiDAR à un faisceau multicaméras pour enregistrer les environnements du monde réel en tant que modèles de splatting gaussien 3D (3DGS) photoréalistes et mesurables en un seul passage. Les données enregistrées sont traitées dans le logiciel LCC Studio de XGRIDS pour produire des environnements 3D navigables prêts à être modifiés, visualisés et déployés dans Unreal Engine et Unity.

En permettant aux emplacements du monde réel de devenir des actifs numériques réutilisables, PortalCam prend en charge les flux de travaux de préproduction, de production et de postproduction. Le repérage des emplacements peut être effectué une seule fois et réutilisé à distance par des équipes réparties, tandis que les flux de production virtuels fonctionnent indépendamment des emplacements physiques. Les équipes d'effets visuels peuvent travailler directement à partir d'ensembles de données spatiales complets plutôt que de séquences 2D limitées.

La PortalCam et le pipeline LCC sont déjà utilisés pour la diffusion et la production cinématographique. En Corée du Sud, SBS a intégré le système à son studio AIXR pour prendre en charge les flux de travail de diffusion en direct basés sur XR. Pour le film Resurrection, primé au Festival de Cannes, la technologie a été utilisée pour le repérage de lieux et la planification virtuelle des décors, ce qui a permis à l'équipe de prendre des décisions à l'intérieur de répliques numériques d'environnements réels. Pour la série Shrinking sur Apple TV+, la PortalCam a été utilisée pour préenregistrer les environnements de prise de vue et les projeter sur des volumes DEL, ce qui a permis aux acteurs de fonctionner contre des ensembles numériques photoréalistes et réduit le travail de composition en aval.

« Le fait de remporter quatre prix dans quatre catégories reflète une transformation plus profonde en cours », déclare Sunny Liao, directeur mondial des ventes et du marketing chez XGRIDS. « La saisie spatiale passe du statut d'outil spécialisé à celui d'infrastructure de base pour la création et l'utilisation du contenu numérique dans l'ensemble des industries. »

À propos de XGRIDS

XGRIDS construit une plateforme d'intelligence spatiale qui relie les mondes physique et numérique, permettant aux environnements physiques de devenir des données spatiales structurées utilisables dans les applications de production, de simulation et d'IA.

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SOURCE XGRIDS