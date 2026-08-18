XUZHOU, Chine, 18 août 2026 /CNW/ -- Les inscriptions pour le 15ème concours d'innovation et d'entrepreneuriat de Chine « IA + Machines de construction » ont commencé le 13 août sous le thème « Une intelligence verte pour un monde meilleur ». Co-organisé par XCMG, le concours invite les innovateurs, les ingénieurs, les scientifiques et les passionnés de technologie à développer des solutions qui font progresser les technologies intelligentes et vertes pour les machines de construction.

XCMG co-organise la 15ème concours d'innovation et d'entrepreneuriat de Chine « IA + Machines de construction », dont les inscriptions sont ouvertes

Plus qu'un concours, il s'agit du point de départ pour la résolution de problèmes, d'une voie de mise en œuvre rapide de technologies de laboratoire sur les chantiers de construction et d'une plateforme d'échange et de collaboration. Il comprend trois volets (Concours professionnel, Co-création entre les clients et Défi ouvert) et accueille des universités chinoises et étrangères, des établissements de recherche, des clients internationaux, des partenaires de la chaîne d'approvisionnement et des entreprises scientifiques et technologiques.

Le volet Concours Professionnel comprend un groupe d'entreprise pour les sociétés non cotées et un groupe d'équipe. Il propose des solutions fondées sur l'IA dans trois dimensions : IA + Produit, comprenant les configurations de machines complètes et novatrices, des architectures intelligentes humanoïdes et des écosystèmes matériels numériques intelligents de nouvelle énergie ; IA + Scénarios de sites d'activité, couvrant les opérations autonomes, la coordination multi-machines et les modèles de réapprovisionnement énergétique pour l'exploitation minière, le terrassement et l'agriculture ; et IA + Opérations : agents d'IA pour l'analyse des exigences, la production de documents et l'interaction avec les clients.

Le volet Co-création entre les clients cherche des solutions pratiques aux points de frictions opérationnels de première ligne dans les secteurs de l'exploitation minière, du terrassement et de l'agriculture, couvrant les ensembles d'équipement, l'exploitation et la maintenance tout au long du cycle de vie, l'assistance intelligente et les opérations autonomes.

Le volet Défi ouvert met l'accent sur trois défis techniques assortis d'objectifs de rendement : excavation autonome dans des conditions matérielles complexes, avec un taux de réussite des tâches d'au moins 95 % ; perception de la fusion multi-capteur dans des environnements à forte teneur en poussière, avec une précision de reconnaissance d'au moins 97 % ; et évaluation de l'état de santé de la batterie dans des conditions d'exploitation difficiles, avec une erreur d'estimation de l'état de santé de 3 % au maximum.

Le concours est organisé par le Torch High Technology Industry Development Center du ministère de l'industrie et des technologies de l'information, par le département de l'industrie et des technologies de l'information du Jiangsu, par le département de l'éducation du Jiangsu, par le gouvernement populaire municipal de Xuzhou, par la Fédération de l'industrie des machines de Chine et par l'Association des machines de construction de la Chine. XCMG compte parmi les organisateurs.

Le concours offre aux projets participants un soutien couvrant la commercialisation, l'apport en capital, le recrutement de talents et l'incubation soutenue, afin d'accélérer leur entrée sur le marché.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre et les projets doivent être soumis d'ici le 25 septembre (heure de Pékin). Les participants peuvent s'inscrire sur le site Web du concours d'innovation et d'entrepreneuriat de Chine à l'adresse www.cxcyds.com ou sur le site Web de XCMG à l'adresse www.xcmg.com.

SOURCE XCMG

Semira Zhu, [email protected]