XUZHOU, Chine, 21 mai 2026 /CNW/ - Sous le thème « Une intelligence verte pour un monde meilleur », le 8e Festival international de la clientèle de XCMG (le « Festival ») a officiellement ouvert ses portes le 19 mai et se déroule jusqu'au 22 mai à Xuzhou, reconnue comme la capitale chinoise des machines de construction. Réunissant plus de 2 500 clients de plus de 100 pays et régions, le Festival sert de plateforme mondiale pour XCMG afin de promouvoir le dialogue sur l'écosystème de la chaîne de valeur complète avec des partenaires mondiaux et de mettre sur la scène mondiale les forces manufacturières de la Chine.

Au Festival de cette année, XCMG a présenté le tout premier forum sur l'ingénierie et l'industrie minière, intitulé « XCMG Intelligence: New Tech, New Energy, New Future » et aligné sur la mondialisation et le développement intelligent. Le forum vise à créer une plateforme influente pour le dialogue avec l'industrie et à contribuer aux solutions de XCMG au développement de haute qualité des secteurs de l'ingénierie et des machines minières.

« Nous voulons envoyer le message à nos partenaires mondiaux que nous sommes ouverts, innovants, inclusifs, responsables, dignes de confiance et fiables, et que notre engagement envers le développement mondial ne faiblira jamais », déclare Yang Dongsheng, président du groupe XCMG et de XCMG Machinery.

La cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue le 20 mai en soirée, comprenait des démonstrations d'équipement, des images sur grand écran et une projection holographique, présentant huit scénarios d'application avec un parc dynamique de 70 machines couvrant le terrassement intelligent, l'énergie verte, l'exploitation minière intelligente et le sauvetage d'urgence. Six grues de la génération G2 ont hissé un écran de 20 tonnes à 40 mètres de hauteur, au côté de la « première grue du monde » et d'une grue sur chenilles de 1 100 tonnes, tandis que 39 nacelles élévatrices, huit gerbeurs portuaires et des dizaines d'AGV ont travaillé en coordination pour offrir une expérience remarquable aux invités de Chine et du monde entier.

« XCMG CONNECT » a été dévoilé lors de la cérémonie d'ouverture : une application pour gérer tout l'équipement, un agent d'IA pour un soutien complet et un écosystème numérique qui soutient les opérations mondiales. La plateforme intègre de l'équipement, des services, des pièces de rechange et des réseaux dans le monde entier pour fournir un système de service intelligent à chaîne complète, à scénario complet et à cycle de vie complet pour les clients mondiaux.

En réponse à la tendance « AI+ », le Festival met en lumière des grappes autonomes et des systèmes de construction intelligents. Sur le terrain d'essai, un groupe électrique autonome vert couvrant l'excavation, le transport, le nivellement et le compactage prend le devant de la scène. Toutes les machines prennent en charge le contrôle à distance et la conduite autonome de niveau L4, et sont gérées par le système exclusif de XCMG pour le « contrôle en un clic » et la coordination dynamique, permettant une commande et une répartition intelligentes de l'exploitation minière depuis l'intelligence d'une seule machine jusqu'à la coordination des grappes.

Au cours du Festival, XCMG a déployé près de 500 unités dans des démonstrations de grappes écologiques et dix sous-sites simultanés avec des sections du marché secondaire dédiées, présentant des solutions personnalisées pour les scénarios d'exploitation minière, de terrassement, de construction de routes, de levage et de sauvetage d'urgence, tout en offrant un soutien complet à l'équipement couvrant le service, les pièces de rechange, l'équipement usagé, la location d'exploitation et le financement.

Dans le cadre de ces démonstrations fondées sur des scénarios, XCMG a réuni un portefeuille de solutions de construction de nouvelles énergies vertes, y compris de l'équipement de levage hybride, de nouvelles machines d'extraction d'énergie en série complète, des excavatrices, des chargeurs, des machines routières et des solutions de machines en béton, mettant en valeur les technologies d'entraînement entièrement électriques, électriques sur réseau et hybrides.

Toutes les grappes de construction sans personnel sont alimentées par une nouvelle énergie, complétée par des solutions intégrées de « source-réseau-charge-stockage » et de nouvelles solutions de composants énergétiques de base. De la génération, du stockage et de la charge aux moteurs, aux commandes et aux blocs-batteries, toute la chaîne industrielle « génération-stockage-charge-utilisation » est au rendez-vous.

En tant que plateforme d'échange international avec une influence croissante dans l'industrie mondiale des machines de construction, le Festival met non seulement en valeur les solutions vertes et intelligentes de XCMG, mais souligne également le rôle de l'industrie chinoise dans la transformation industrielle mondiale.

« XCMG a toujours adopté une perspective pérenne, s'efforçant de devenir un partenaire fiable et digne de confiance à long terme, et de construire un écosystème industriel mutuellement bénéfique avec une clientèle mondiale », conclut Yang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2985046/ops_coffee_1779338355829.jpg

SOURCE XCMG

CONTACT : ZhuShuangshuang, [email protected], 15591807120