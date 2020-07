Les modèles exportés vers les États-Unis sont adaptés au territoire nord-américain pour répondre au standard en matière d'émission EPA niveau 4F en Amérique du Nord, dont les exigences concernant les matières particulaires (PM) et les d'émission d'oxyde nitrique (NOx) étaient dix fois inférieures à celles de la norme nationale. Les appareils sont également efficaces sur le plan énergétique et ils sont pratiques à entretenir et correspondent aux habitudes d'utilisation des utilisateurs en Amérique du Nord.

« Sous l'impact de l'épidémie de la COVID-19, XCMG a saisi l'occasion de progresser dans la reprise et l'expansion du marché en tant que chef de file du secteur des machines de construction. Depuis février, XCMG a encouragé la reprise du travail à plein régime et à pleine charge en collaboration avec les entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle pour terminer la commande en deux mois et les équipements démontreront la norme "Advanced and Endurable" (Technologie de pointe et Durabilité) de XCMG, car ils contribuent au développement économique local », a déclaré Liu Jiansen, le vice-président de XCMG.

XCMG a créé sa première coentreprise avec une société américaine locale en 1996 et a débuté la vente en bloc dans le pays. L'entreprise est devenue le premier fabricant de l'industrie chinoise des machines de construction à pénétrer le marché américain. Avec son centre de recherche et développement américain et XCMG North America Corp. comme solide point d'ancrage, XCMG continue à se développer sur le marché nord-américain haut de gamme en lançant une série de produits qui répondent aux normes de certification et d'approbation nationales, tout en mettant l'accent sur l'établissement d'un réseau de vente et de service complet capable de fournir des solutions de construction complètes aux clients.

XCMG a également établi un nouveau modèle de coopération pour les entreprises manufacturières chinoises en Amérique du Nord en collaborant avec les meilleures sociétés de location d'équipements de la région.

« XCMG s'engage à fournir des produits fiables et de haute qualité à ses clients en Amérique du Nord, ainsi qu'à rechercher des domaines de coopération dans lesquels nous partageons des intérêts communs », a déclaré M. Liu.

XCMG est une société multinationale de fabrication de machines lourdes avec une histoire de 77 ans. Elle se classe actuellement au quatrième rang mondial de l'industrie des machines de construction. L'entreprise exporte vers plus de 187 pays et régions dans le monde entier.

