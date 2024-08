GUANGZHOU, Chine, 22 août 2024 /CNW/ - XAG, une entreprise de technologie agricole de premier plan, annonce le lancement de la console APC2 AutoPilot à l'échelle mondiale, une solution de direction automatique favorisant une exploitation agricole mains libres. Cette solution tout-en-un fait appel à une application mobile pour le contrôle intelligent, ce qui permet aux agriculteurs d'adopter plus facilement la technologie de direction automatique et de gérer leur équipement agricole avec une plus grande précision. Elle offre une option plus rentable et hautement polyvalente, en particulier pour les machines agricoles de petite et moyenne taille nécessitant une mise à niveau.

La console APC2 AutoPilot de XAG permet à une vaste gamme de machineries agricoles de fonctionner avec une précision au centimètre près.

Les méthodes agricoles traditionnelles exigent un effort manuel important, car les opérateurs doivent se concentrer sur la conduite en ligne droite ou essayer de rester sur la bonne voie pendant le travail à la ferme. Cela rend la tâche difficile sur le plan physique et exige un haut niveau de compétence de la part des opérateurs de machinerie. De plus, les longues périodes de travail nécessitant beaucoup de personnel en saison de pointe peuvent causer de la fatigue, ce qui peut entraîner des erreurs et des dommages aux cultures. La nature répétitive de la conduite manuelle se traduit par une utilisation accrue de matériaux de production et de carburant, ce qui augmente les coûts liés à l'agriculture et nuit aux rendements.

La technologie de direction automatique est essentielle pour relever ces défis et améliorer la productivité dans le domaine de l'agriculture. Mais à l'heure actuelle, de nombreuses petites et moyennes exploitations agricoles n'ont pas accès à cette nouvelle technologie en raison des coûts d'investissement initiaux élevés, d'une complexité technique et des problèmes d'entretien. Le lancement de la console APC2 AutoPilot devrait réduire les obstacles à l'entrée grâce à sa rentabilité et à son fonctionnement facile.

La conception tout-en-un de la console APC2 de XAG regroupe l'antenne, les capteurs et les processeurs RTK en une seule unité principale, ce qui facilite son installation et son entretien. Cela réduit les coûts de fabrication et d'utilisation du produit, offrant ainsi un choix plus abordable aux utilisateurs. La console APC2 est également équipée d'une protection à l'épreuve de l'eau et de la poussière homologuée IP67, ce qui augmente sa durabilité et en réduit les coûts d'entretien. À l'aide d'un simple téléphone intelligent, les utilisateurs peuvent contrôler la machinerie agricole pour planifier automatiquement les trajets et profitent de nouvelles fonctions grâce aux mises à niveau en temps réel.

Pour obtenir une précision au centimètre près, la console APC2 de XAG est dotée de la technologie de navigation RTK. Elle offre une précision de 2,5 cm pour des tâches de haute précision comme l'ensemencement et le billonnage. Cela réduit au minimum les opérations répétitives causées par les erreurs de déplacement de la machine agricole et maximise l'utilisation des terres en évitant les sauts et les chevauchements. Il est également doté de capteurs d'unité de mesure inertielle (UMI) qui permettent de compenser le terrain, en maintenant la précision même sur un terrain accidenté en détectant la pente du sol.

Conçue pour être facile à utiliser, la console APC2 de XAG peut être contrôlée sans effort au moyen d'un téléphone intelligent. L'application Autopilot de XAG fournit une variété de profils d'emploi et de fonctions pratiques pour répondre aux différents besoins des agriculteurs. Elle permet aux opérateurs d'exécuter avec précision et facilité des lignes droites, des courbes, du hersage diagonal et d'autres tâches sur divers terrains de différentes formes. Grâce aux mises à jour en temps réel en un seul clic, de nouvelles fonctions peuvent être ajoutées de façon transparente. De plus, les renseignements sur les trajectoires et les tracés générés peuvent être partagés avec les drones agricoles de XAG.

S'étant donné comme mission de faire progresser l'agriculture, XAG est un pionnier dans le secteur agricole depuis 11 ans. Aujourd'hui, XAG compte des utilisateurs dans 63 pays et régions et dispose d'un portefeuille de produits comprenant des drones agricoles, des véhicules terrestres sans pilote, des drones de télédétection, des consoles de pilotage automatique et des systèmes d'irrigation intelligents.

Alors que XAG met sa console APC2 AutoPilot à la disposition d'un auditoire mondial, l'entreprise continuera d'améliorer le rendement, l'efficacité et la convivialité de ses produits, en encourageant l'adoption et l'utilisation à grande échelle des technologies d'automatisation de l'agriculture.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486634/XAG_APC2_AutoPilot_Console_enables_a_wide_range_agricultural_machinery.jpg

SOURCE XAG

PERSONNE-RESSOURCE : Olivia Zhou, [email protected]