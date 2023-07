Wu Kai, scientifique en chef de CATL, remporte le prix European Inventor Award 2023

NINGDE, Chine, 5 juillet 2023 /CNW/ - Le 4 juillet, Wu Kai, scientifique en chef de CATL et son équipe ont reçu le prix European Inventor Award 2023 dans la catégorie des « pays non-membres de l'OEB » pour leur contribution à la sécurité des batteries au lithium-ion lors d'une cérémonie de remise de prix qui s'est tenue à Valence, en Espagne.

« C'est un grand honneur pour moi de remporter un prix aussi prestigieux, qui ouvrira la voie à d'autres efforts d'innovation pour CATL et moi. De plus, les véhicules électriques alimentés par nos batteries de pointe et sécuritaires permettent à un plus grand nombre de gens d'adopter un mode de vie durable, contribuant ainsi à la transition énergétique mondiale. J'espère qu'un nombre croissant d'inventeurs se consacrera à la mobilité électronique et à la transition énergétique afin de développer ensemble davantage d'innovations au profit de l'humanité », a déclaré Wu Kai.

Lancé par l'Office européen des brevets (OEB) en 2006, l'European Inventor Award est un prix mondial grandement reconnu récompensant l'innovation qui célèbre les inventeurs qui façonnent le futur, dont la persévérance, l'ingéniosité et la créativité ouvrent la voie à un avenir meilleur. La catégorie des « pays non-membres de l'OEB » reconnaît le travail d'inventeurs exceptionnels originaires de l'extérieur des 39 états membres de l'OEB et qui ont obtenu un brevet européen.

