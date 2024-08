S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Li Ping, vice-président de CATL, a déclaré qu'au milieu de la transformation énergétique mondiale, l'industrie automobile et les mentalités des consommateurs subissent une restructuration importante. CATL, en partenariat avec les constructeurs automobiles, a établi une nouvelle plateforme conçue pour créer un pont entre les constructeurs automobiles et les consommateurs, favorisant l'innovation et le succès mutuel.

Luo Jian, directeur général du service de marketing de CATL, a déclaré qu'avec les caractéristiques distinctives de l'exhaustivité et de l'innovation, l'espace est consacré à aider les constructeurs automobiles à présenter leurs véhicules efficacement, en aidant les consommateurs à choisir les bonnes voitures, et à promouvoir un mode de vie à faibles émissions de carbone.

En tant que premier porte-étendard de marque de VE au monde, le complexe de 13 000 m² abrite près de 100 modèles d'environ 50 marques de voitures, offrant un salon de l'auto sans fin aux consommateurs avec une collection complète des modèles de voitures les plus populaires.

Dans divers secteurs de l'espace, les experts en VE sont prêts à répondre aux questions et à fournir des recommandations personnalisées en fonction des besoins, des budgets et des utilisations des consommateurs. L'espace offre également un aperçu de l'histoire et du développement des véhicules électriques, et présente les dernières technologies innovantes en matière de batteries. De plus, l'espace accueille régulièrement des ateliers scientifiques, aidant les utilisateurs de tous âges à explorer les énergies vertes, ainsi que les véhicules électriques, et à apprendre à leur sujet.

Lors de la cérémonie d'ouverture, CATL a également lancé la marque de service après-vente NING SERVICE. Avec un réseau de 112 stations de service professionnelles et un robuste système de formation, NING SERVICE fournit des services de haute qualité comme l'entretien des batteries, les examens mécaniques et les sauvetages mobiles, assurant une expérience sans tracas aux utilisateurs de véhicules électriques.

Afin d'améliorer davantage l'expérience utilisateur et d'élargir l'offre de services, CATL a lancé le même jour un mini-programme WeChat. Spécialement conçu pour les utilisateurs de VE, le mini-programme fournit des services, notamment des recherches de bornes de recharge, de l'exploration, de l'aide à la sélection et des conseils d'utilisation pour les VE, ainsi que des ateliers scientifiques sur les nouvelles énergies. En tirant parti des canaux en ligne, CATL offre des services efficaces, pratiques, de grande qualité et multidimensionnels aux utilisateurs de VE.

Le virage vers l'énergie verte est inébranlable. NING Space de CATL est sur le point de créer un lien profond entre les constructeurs automobiles et les consommateurs de VE en offrant une variété de scénarios plus riches, des services plus spécialisés et une expérience de consommation exceptionnelle, ce qui marque le début d'un tout nouveau chapitre dans la vie axée sur l'énergie verte.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479506/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479507/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479508/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479509/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479510/3.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]