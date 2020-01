WRT Speedstar Audi Sport est de retour aux 24 heures de Daytona avec des objectifs plus ambitieux

La course d'endurance internationale qui se tient au circuit de Daytona, situé sur les rives des eaux de l'Atlantique, en Floride, a débuté en 1962, relativement plus tard que d'autres courses de haut niveau, mais depuis sa première édition, en 1966, la course des 24 heures de Daytona est devenue l'un des événements les plus prestigieux dans cette catégorie et elle fait souvent partie du Championnat du monde, avec ses différentes appellations à travers l'histoire.

Sa piste de 5,730 km se compose de sections très différentes, dont certaines sont très distinctes, comme le dévers et la zone intérieure du circuit, et l'atmosphère et absolument unique. Tenue selon les règles de l'IMSA, la course a également ses propres règles, qui représentent un défi supplémentaire pour les équipes européennes.

Au sein de WRT, Vincent Vosse, directeur de l'équipe, et Pierre Dieudonné, directeur sportif, ont tous deux participé à la course en tant que pilotes, et M. Dieudonné peut aussi se targuer d'avoir raflé une victoire globale comme chef d'équipe en 2000. Leurs connaissances seront utiles, mais l'expérience des pilotes de WRT Speedstar sera encore plus précieuse puisque trois d'entre eux ont récemment connu la victoire dans la classe GTD. Daniel Morad, du Canada, a gagné en 2017, tandis que Mirko Bortolotti et Rolf Ineichen faisaient partie de l'équipage ayant remporté la victoire dans cette classe en 2018-2019. Dries Vanthoor a atteint le podium lors de sa première participation (de même que celle de WRT) l'an dernier.

L'objectif, cette année, consistera à se battre pour obtenir la plus haute distinction, et l'équipe a été extrêmement satisfaite du travail préparatoire qu'elle a effectué pendant les trois jours de l'essai « ROAR before Daytona », plus tôt ce mois-ci, et les ajustements apportés à l'équilibre des performances après l'essai vont dans la bonne direction, ayant donné lieu à une réduction de 10 kg du poids de l'Audi.

Pierre Dieudonné, directeur sportif : « Cette année, nous nous battons pour la victoire, mais il faut toujours être très humble dans le cadre d'une course de 24 heures. La compétition est très forte, certaines des meilleures équipes étant très bien soutenues par leurs marques respectives. Les essais se sont très bien déroulés; nous avons été en mesure de parcourir beaucoup de kilomètres et de trouver une bonne configuration pour les pneus Michelin et de nous y adapter; nous ne courons pas souvent avec ces pneus. Comme nous avons de nouveaux pilotes dans l'équipage, il s'agissait également d'une excellente occasion de les faire travailler ensemble. Nous avons également pu nous familiariser avec les exigences et les procédures particulières de cette course. Nous sommes bien préparés; voyons ce que la semaine nous réserve! »

Dries Vanthoor : « Nous nous sommes dotés d'une équipe et d'un équipage solides. Je crois que nous devrions être en mesure de faire du bon travail. Nous amorçons la semaine de la course avec des sentiments très positifs. Si nous nous dotons d'une bonne stratégie et connaissons une course sans embûche, nous pouvons nous battre pour la victoire. »

Mirko Bortolotti : « Tout d'abord, c'est un honneur d'avoir l'occasion de refaire la course à Daytona, cette fois au volant d'une Audi R8 LMS. Cet endroit et cette course sont en effet spéciaux pour moi, compte tenu du succès que nous y avons connu lors des deux dernières années. Nous formons une équipe extraordinaire, nous nous sommes bien préparés et nous sommes prêts à nous battre. »

Rolf Ineichen : « Je suis ravi d'être de retour à Daytona. J'ai vraiment une relation particulière avec cette course, à laquelle je participe depuis 2014, et tout me plaît : le format, la piste, l'exaltation et l'ambiance! De plus, j'ai eu beaucoup de succès là-bas, avec deux victoires dans la classe GTD au cours des deux dernières années, ce qui me rappelle de merveilleux souvenirs. Il sera difficile de rafler une troisième victoire consécutive, mais c'est ce que nous allons tenter de réaliser, et tout ce dont nous disposons est vraiment excellent. »

Daniel Morad : « Toute la préparation en vue de la semaine de la course est terminée et nous sommes tous impatients de lancer notre Audi R8 LMS sur la piste. »

Championnat WeatherTech SportsCar de l'IMSA - Première ronde

Rolex Daytona 24 Hours, Daytona, Floride, É.-U., du 23 au 26 janvier 2020

Horaire (HEC - 6)

Jeudi 23 janvier 2020

De 10 h 05 à 11 h 05 Entraînement 1

De 13 h à 14 h 15 Entraînement 2

De 16 h 15 à 16 h 30 Qualification (GTD)

De 19 h 15 à 20 h 45 Entraînement 3 (soirée)

Vendredi 24 janvier 2020

De 9 h 50 à 10 h 50 Entraînement 4

Samedi 25 janvier 2020

13 h 35 Début de la course (24 heures)

Dimanche 26 janvier 2020

13 h 35 Fin de la course

Équipe WRT Speedstar Audi Sport (Audi R8 LMS)

No 88 Dries Vanthoor (Belgique) - Mirko Bortolotti (Italie) - Rolf Ineichen (Suisse) - Daniel Morad (Canada)

