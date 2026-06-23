World Nomads offre aux voyageurs canadiens encore plus de raisons de dire « Oui ! » grâce à l'élargissement de ses régimes d'assurance voyage et à l'amélioration de ses garanties

Une couverture accrue, une plus grande souplesse et un nouveau partenariat de garantie avec Zurich reflètent l'évolution des besoins des voyageurs.

De nouvelles façons de voyager, bien protégées : Les nouveaux régimes Epic et annuel multivoyages élargissent les options offertes tant aux voyageurs qui planifient de grands voyages qu'aux voyageurs fréquents

Les nouveaux régimes Epic et annuel multivoyages élargissent les options offertes tant aux voyageurs qui planifient de grands voyages qu'aux voyageurs fréquents Davantage de contrôle lorsque les plans changent : Plus de flexibilité pour faire face aux imprévus des voyages d'aujourd'hui, grâce à une garantie facultative d'annulation pour quelque raison que ce soit.

Plus de flexibilité pour faire face aux imprévus des voyages d'aujourd'hui, grâce à une garantie facultative d'annulation pour quelque raison que ce soit. Façonnés par les commentaires des clients : Protection accrue grâce à des avantages supplémentaires comme la location d'une voiture, les soins d'urgence pour animaux de compagnie et les échanges de voyage dans certains plans.

: Protection accrue grâce à des avantages supplémentaires comme la location d'une voiture, les soins d'urgence pour animaux de compagnie et les échanges de voyage dans certains plans. Une confiance derrière chaque voyage : Désormais garanti par Zurich, un assureur mondial de longue date reconnu pour sa solidité, sa stabilité et son innovation.

VANCOUVER, BC, 23 juin 2026 /CNW/ - En raison des perturbations des vols, de la hausse des coûts des voyages et de l'incertitude mondiale qui refaçonnent la façon dont les Canadiens planifient leurs voyages, les voyageurs recherchent de plus en plus davantage de souplesse et de protection pour les voyages. Le nombre record de déplacements - près de 100 millions de voyages en un seul trimestre - expose également davantage les voyageurs à ces perturbations imprévues. En réponse à cette situation, World Nomads Canada a lancé des produits d'assurance voyage bonifiés, offrant des garanties améliorées, de nouvelles options de couverture et une plus grande souplesse pour répondre à la complexité croissante du contexte actuel des voyages.

« Les voyages d'aujourd'hui sont très différents de ceux d'il y a quelques années », a déclaré Christina Tunnah, directrice Amériques de World Nomads. « Les voyageurs canadiens doivent composer avec des perturbations de plus en plus coûteuses, notamment les faillites de transporteurs aériens, les conditions météorologiques extrêmes et les guerres dans le monde. Ils ont besoin d'une couverture qui va plus loin. Ces remises à jour sont conçues pour offrir une protection plus approfondie et adaptée à ces réalités, afin que les voyageurs puissent se sentir en confiance, peu importe ce que leur voyage leur réserve. »

Comptant près de deux décennies d'expérience au service des voyageurs canadiens depuis 2008, World Nomads continue de faire évoluer son offre en s'appuyant sur une expertise approfondie, les commentaires des clients et l'évolution des besoins en matière de voyages. La gamme de produits actualisée est conçue pour aider les Canadiens à composer avec l'incertitude grâce à une souplesse et à des avantages accrus, qu'il s'agisse de planifier une escapade rapide ou une aventure inoubliable.

De plus, les produits de World Nomads destinés aux résidents canadiens sont maintenant garantis par Zurich, un assureur reconnu mondialement et reconnu pour sa solidité financière, sa fiabilité et son expertise de longue date dans la fourniture de solutions d'assurance novatrices. Grâce aux plus de 100 ans d'expérience de Zurich au service des Canadiens, ce partenariat améliore encore davantage la solidité et la fiabilité de la couverture offerte aux voyageurs canadiens.

Le lancement s'articule autour de deux nouvelles options de forfait conçues pour s'adapter à un plus large éventail de profils de voyageurs :

Plan pour voyage unique Epic : Une option haut de gamme offrant des montants de garantie plus élevés et une couverture plus étendue, parfaite pour les voyages figurant sur votre liste de souhaits et les aventures que l'on ne vit qu'une fois dans sa vie.

: Une option haut de gamme offrant des montants de garantie plus élevés et une couverture plus étendue, parfaite pour les voyages figurant sur votre liste de souhaits et les aventures que l'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Plan annuel multi-voyages (AMT) : Offre une couverture pour plusieurs voyages d'une durée maximale de 14 jours chacun sur une période de 12 mois, offrant une valeur ajoutée pour les voyageurs fréquents.

World Nomads offre également une flexibilité accrue grâce à un module complémentaire optionnel Cancel For Any Reason (CFAR - annulation pour quelque raison que ce soit), proposé sur les plans Explorer et Epic, qui donne aux voyageurs plus de contrôle lorsque les plans changent de façon inattendue.

Les nouveaux avantages et avantages bonifiés - maintenant inclus dans les plans Explorer, Epic et AMT - renforcent encore davantage la couverture :

Couverture véhicule de location (pour les accidents ou le vol dans une voiture de location)

Frais médicaux d'urgence pour animaux de compagnie et frais de pension (si vous voyagez avec votre animal de compagnie et que des blessures ou maladies imprévues surviennent)

Indemnités pour perturbations de voyage (par exemple, si vous êtes retardé sur un tarmac ou si votre station de ski manque de neige)

Garantie d'échange de voyage (si votre croisiériste ou votre voyagiste modifie les dates de votre voyage)

Les limites, la couverture et l'admissibilité des garanties peuvent varier ; les voyageurs sont donc invités à consulter leur police d'assurance.

À propos de World Nomads

Depuis 2002, World Nomads protège, relie et inspire les voyageurs aventureux et indépendants en leur offrant des conseils spécialisés en matière d'assurance voyage et de sécurité.

Nos produits d'assurance voyage couvrent les voyageurs de plus de 100 pays. World Nomads met l'accent sur ce que nous croyons important pour les voyageurs : Les frais médicaux d'urgence et d'évacuation, l'assurance bagages, les frais liés à des annulations, des retards et des interruptions de voyage. Nous offrons une couverture pour plus de 250 sports et activités d'aventure, ainsi que la technologie et l'équipement. Nous croyons que les voyageurs ont la responsabilité de redonner à la communauté et, grâce à notre programme Footprints, les clients peuvent ajouter un petit don au prix de leur plan pour aider à financer un projet de développement communautaire avec l'un des organismes sans but lucratif et caritatifs partenaires mondiaux de World Nomads.

SOURCE World Nomads

CONTACT : MMGY Global, [email protected]