MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW/ - La société WorkJam , chef de file des plateformes de travail numériques pour les organisations employant du personnel de première ligne, annonce aujourd'hui qu'elle recevra 35 millions de dollars en financement de croissance de la part de Silver Lake Waterman. Cet investissement a pour but de soutenir la croissance constante de WorkJam et à consolider sa position dans le marché de plus de 2 milliards de dollars des entreprises employant des travailleurs de première ligne -- un marché mal desservi et sous-exploité en matière d'outils collaboratifs visant l'orchestration des effectifs.

La solution de travail numérique pour les employés de première ligne de WorkJam assure l'efficacité opérationnelle, encourage la collaboration, accroît l'engagement et le taux de rétention. Pour y arriver, elle propose aux travailleurs et au personnel des sièges sociaux une solution de pointe facilitant la gestion des horaires, la formation, le flux des tâches et les communications en temps réel -- le tout à l'aide d'une seule plateforme. WorkJam, qui a constaté une forte adoption de sa plateforme auprès de sa base d'utilisateurs, a connu une croissance annuelle de 250 %. Elle attribue ce résultat au désir des entreprises de tous les domaines d'optimiser et de numériser leurs opérations de première ligne afin de devenir plus compétitives et de naviguer avec succès dans l'univers du travail en perpétuelle évolution. L'accélération de la croissance de WorkJam est soutenue par un vaste ensemble de fonctionnalités, dont fait partie WorkJam Everywhere qui a été lancé récemment et permet l'intégration des modules WorkJam aux plateformes collaboratives de l'ensemble des sociétés, Microsoft Teams entre autres.

« Nous croyons que l'investissement dans les technologies de gestion et d'optimisation des effectifs de première ligne est prioritaire pour les employeurs -- WorkJam orchestre cette initiative stratégique grâce à un vaste ensemble de fonctionnalités, qui inclut la gestion en libre-service des quarts de travail, la gestion des tâches, des communications modernes, des outils de formation et une API ouverte donnant accès, aux employés de première ligne, à un environnement de travail numérique complet et modulaire, déclare Steven Kramer, président et chef de la direction de WorkJam. Ce financement permettra à WorkJam de profiter de son élan et stimulera son expansion rapide à l'échelon mondial. »

WorkJam collabore avec certaines des plus importantes sociétés internationales, notamment Shell, Kroger, Ulta Beauty, DaVita, Avis Budget Group et Alimentation Couche-Tard. L'entreprise prévoit l'expansion de ses initiatives commerciales au fur et à mesure qu'elle étendra son empreinte auprès de nouveaux clients internationaux provenant de tous les secteurs d'activité.

Fondée par des vétérans chevronnés du milieu des start-up, la société WorkJam a récemment renforcé son équipe de direction en nommant Daniel Crépeau chef de l'exploitation et Rich Halbert de Microsoft, chef de la stratégie.

« La plateforme WorkJam offre une solide proposition de valeur pour la gestion du capital humain et des demandes des travailleurs de première ligne, déclare Shawn O'Neil, directeur général et chef de groupe chez Silver Lake Waterman. Nous sommes très heureux du partenariat que nous avons établi avec Steven Kramer et les dirigeants de WorkJam, car il nous permettra d'assurer une adoption accrue du produit. »

WorkJam est la plateforme de travail numérique que les leaders de l'industrie choisissent pour orchestrer leurs effectifs de première ligne -- qu'elle soit utilisée comme plateforme de productivité ou comme solution pour les employés. Offerte en plus de 38 langues et dans autant de pays, WorkJam permet une orchestration complète des travailleurs par l'entremise d'un leader du marché de la gestion des tâches, de la gestion des quarts de travail, des sondages et des micro-outils d'apprentissage. La plateforme, qui est estimée des employés, permet d'acquérir des connaissances et de la flexibilité en plus de favoriser la création de relations numériques. Grâce à WorkJam, les entreprises réalisent des économies, augmentent leur productivité et optimisent l'utilisation de leur main-d'œuvre tout en motivant et en engageant leurs effectifs non administratifs et en obtenant un retour sur l'investissement de 409 %. Pour en savoir plus, rendez-vous à : https://www.workjam.com/.

Silver Lake Waterman est une constituante de Silver Lake, le chef de file mondial de l'investissement en technologie, dont l'actif combiné sous gestion et capital engagé se chiffre à environ 83 milliards de dollars. La société se compose d'une équipe de professionnels basée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Silver Lake Waterman fournit du capital de développement flexible à des entreprises en technologie et des secteurs reposant sur la technologie qui en sont à un stade avancé de leur croissance. Pour en savoir plus sur Silver Lake Waterman et Silver Lake, visitez www.silverlake.com.

