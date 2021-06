WORKDEN TRANSFORME LES RESTAURANTS ET LES BARS DE SOIRÉE EN ESPACES DE TRAVAIL DE JOUR INSPIRANTS

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Workden est heureux d'annoncer la réouverture de son concept de coworking le lundi 21 juin à la terrasse Riverside à Saint-Henri.

Workden s'associe à des espaces locaux et les transforme en espaces de coworking décontractés, sûrs et productifs. L'objectif étant de réunir en toute sécurité une communauté de professionnels innovants, les personnes prises à travailler à domicile peuvent désormais se libérer de la table de cuisine et trouver un bureau au coin de la rue.

Les membres ont accès à un réseau grandissant d'espaces de travail à travers la ville. Grâce à la technologie, les particuliers peuvent facilement réserver leur bureau sur l'application Workden ou sur la plateforme en ligne.

Ouvert de 8h30 à 17h00 chaque jour, les membres peuvent s'attendre à recevoir café, thé et eau à volonté. Grâce au WiFi de qualité professionnelle et à l'accès à des événements communautaires tels que le yoga du matin, les séances d'entraînement du soir et les 5 à 7 du vendredi, les membres de Workden peuvent profiter d'un nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

« Nous voyons comment cette génération met tant d'effort pour créer une carrière qui lui donne un sentiment d'accomplissement ; Workden essaie d'incarner cela en un lieu. » - Steven Regimbal, cofondateur et PDG

Au service des travailleurs à distance, des petites équipes ou des employés d'entreprise désireux d'expérimenter une nouvelle façon de travailler, Workden crée également des plans et des lieux personnalisés pour les entreprises qui en font la demande.

Workden a l'habitude de s'associer à des entreprises locales en dehors de leurs heures d'ouverture et de les transformer en espaces de travail productifs pour la main-d'œuvre à distance grandissante. Grâce à son modèle d'affaires, Workden est en mesure de fournir une source de revenus supplémentaires à ces entreprises tout en faisant bénéficier la communauté professionnelle de ces économies.

« Tout a commencé par une idée : comment trouver un moyen durable de transformer des espaces inutilisés en espaces de travail productifs et abordables que tous les professionnels locaux pourraient utiliser tout en soutenant le commerce local. Nous nous sommes ensuite demandé ce qui se passerait si ces espaces de travail locaux étaient aussi les endroits que nous aimons, remplis de la communauté que nous aimons et des mentors que nous idolâtrons. Ces simples questions sont à l'origine de l'idée de Workden ». - Steven Regimbal, cofondateur et PDG

Les plans sont flexibles et abordables. Les membres peuvent réserver des bureaux pour la journée (9,99 $) ou devenir des membres mensuels (99,99 $), ce qui leur donne accès au réseau grandissant d'espaces Workden dans la grande région de Montréal. Ils sont également prêts à ouvrir leurs autres établissements dans les semaines à venir, notamment la Taverne Knox, le Burgundy Lion et 212 Montreal.

À propos de Workden

Accueillant une communauté d'acteurs du changement, Workden est un collectif d'espaces de travail et communautaires locaux où les professionnels innovants peuvent venir chercher l'inspiration, la connexion et la créativité. Chaque espace est adapté à toutes les nouvelles façons de travailler. https://www.workden.app/homefr

