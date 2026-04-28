PLEASANTON, Californie, le 28 avril 2026 /CNW/ - Workday, Inc. (NASDAQ : WDAY), la plateforme d'IA d'entreprise pour la gestion des talents, de l'argent et des agents, annonce aujourd'hui avoir été nommé au palmarès des meilleures entreprises LinkedIn au Canada en 2026 pour la quatrième année consécutive.

Le classement annuel met en lumière les meilleurs lieux de travail où les professionnels peuvent avancer leur carrière au Canada, selon les données de LinkedIn. Cette reconnaissance reflète l'investissement de Workday dans ses employés au Canada, y compris son engagement à l'égard de l'acquisition de compétences, des opportunités de progression et une culture d'entreprise solidaire.

« Cette reconnaissance est un puissant reflet de notre culture, qui vise à prioriser nos employés », déclare Edward Charter, responsable pour le Canada, Workday. « Alors que nous gagnons du terrain sur l'ensemble du marché canadien, nous investissons dans les talents technologiques locaux pour bâtir et offrir l'avenir de l'IA à nos clients et à nos partenaires, en misant sur les personnes, la confiance et le progrès. »

Cette reconnaissance survient alors que de plus en plus d'entreprises, d'industries et d'organisations gouvernementales canadiennes se tournent vers des plateformes unifiées fondées sur l'IA comme Workday qui modernisent les RH et les finances tout en soutenant la conformité et l'innovation responsable. Dans le cadre de l'investissement annoncé précédemment d'un milliard CAD au Canada sur les cinq prochaines années, Workday aide les entreprises canadiennes à rassembler les gens et les agents d'IA pour transformer leur travail. Le Canada est l'un des plus importants marchés de Workday. Plus de 1 100 employés soutiennent plus de 500 clients de divers secteurs, y compris les services financiers, la technologie et les médias, l'enseignement supérieur et le commerce de détail.

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À propos de Workday

Workday est la plateforme d'IA d'entreprise pour la gestion des talents, de l'argent et des agents. Workday unifie les RH et les finances sur une seule plateforme intelligente dont l'IA est au cœur et qui permet aux gens à tous les niveaux de disposer dela clarté, de la confiance et des renseignements dont ils ont besoin pour s'adapter rapidement, prendre de meilleures décisions et produire des résultats qui comptent. Workday est utilisé par plus de 11 500 organisations, moyennes entreprises et plus de 65% du Fortune 500, dans le monde entier et dans l'ensemble des secteurs d'activité. Pour en savoir plus sur Workday, visitez workday.com.

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Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, entre autres, des énoncés concernant les plans, les convictions et les attentes de Workday. Ces énoncés prospectifs sont fondés uniquement sur les renseignements actuellement disponibles et sur nos croyances, attentes et hypothèses actuelles. Étant donné que les énoncés prospectifs concernent l'avenir, ils sont assujettis à des risques inhérents, à des incertitudes, à des hypothèses et à des changements de circonstances difficiles à prévoir et dont bon nombre échappent à notre contrôle. Si les risques se concrétisent, si les hypothèses s'avèrent incorrectes ou si nous constatons des changements imprévus de circonstances, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les risques comprennent, sans s'y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre plus récent rapport sur le formulaire 10-Q ou le formulaire 10-K et d'autres rapports que nous avons déposés et que nous déposerons à la SEC de temps à autre, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent des attentes. Workday n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs après la date de la présente publication, sauf si la loi l'exige.

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SOURCE Workday, Inc.

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