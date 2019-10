WorkBoard est honorée par Goldman Sachs pour son entrepreneuriat

Paknad a dirigé des organisations à forte croissance, elle qui a fondé plusieurs sociétés et occupé la fonction de chef de la direction au sein de celles-ci. Elle a aussi été cadre à IBM. Disposant de plus d'une douzaine de brevets, elle a été saluée à deux reprises pour l'innovation par le Smithsonian Institute.

La plate-forme de gestion des résultats et de la stratégie de WorkBoard est une solution commerciale révolutionnaire permettant d'itérer, d'aligner et de mesurer les priorités stratégiques à une plus grande échelle et à une vitesse plus rapide. Elle est utilisée par de grandes entreprises et des sociétés affichant une croissance rapide pour aligner et mesurer de manière systématique les principaux objectifs et résultats (OKR) et pour simplifier radicalement la reddition de comptes et l'exécution relatives aux résultats. La méthodologie OKR et le programme de certification de coaching de la société, tous deux populaires, ont aidé des centaines d'organismes à adopter une mentalité axée davantage sur les résultats et un processus décisionnel fondé sur les données.

« Je suis honorée d'être reconnue parmi ces autres entrepreneurs et leaders impressionnants après deux années de croissance exceptionnelle à WorkBoard », affirme Paknad. « À titre d'entrepreneuse et d'étudiante de sociétés en devenir, c'est un privilège d'aider les entreprises novatrices et les leaders stratégiques à exploiter le plein potentiel de leur organisation pour produire une croissance rapide et intelligente. »

« La véritable innovation découle d'une variété de perspectives et d'expériences », déclare David M. Solomon, chef de la direction à Goldman Sachs. « Notre sommet Builders + Innovators rassemble un groupe remarquable de leaders de demain qui s'efforcent de produire des changements significatifs. Voilà 150 ans que Goldman Sachs soutient les entrepreneurs, alors qu'ils lancent et font croître leur entreprise. C'est pourquoi nous sommes ravis de reconnaître Deidre comme l'un des entrepreneurs les plus intrigants de 2019. »

En plus d'honorer 100 entrepreneurs, le sommet comporte également des séances et des ateliers d'intérêts généraux animés par des entrepreneurs, des universitaires et des dirigeants d'entreprise chevronnés ainsi que des chercheurs invités.

À propos de WorkBoard

WorkBoard, le pionnier des solutions de stratégie d'entreprise et de gestion des résultats, est aussi le concepteur de la seule offre OKR pour grandes entreprises. La société aide ses clients à débloquer la croissance en rendant l'alignement et la reddition de comptes remarquablement faciles. Sa plate-forme axée sur la stratégie et les résultats permet aux entreprises à forte croissance et à grande échelle de s'aligner sur les produits et de mesurer les résultats, en toute cohérence, dans l'ensemble de l'organisation. WorkBoard aide les entreprises à atteindre rapidement la célérité des résultats grâce à ses services d'encadrement et à son programme de certification en matière d'OKR. Au nombre des clients qui font confiance à WorkBoard figurent notamment Microsoft, Cisco, Cision, Juniper, Malwarebytes, McKesson, IBM, Reliance Industries, Workday et autres. Pour obtenir plus d'information, consultez le www.workboard.com ou suivez la société sur Twitter@WorkboardInc.

