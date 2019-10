WorkBoard annonce une intégration plus poussée de Jira pour amener les OKR d'équipe dans l'expérience Jira des développeurs

Les objectifs et résultats clés (en anglais Objectives and Key Results, OKR) dans WorkBoard énoncent le but et la valeur du travail que font chaque jour les équipes techniques alors que Jira aide à assurer l'organisation et la facilité d'exécution de ce travail. Dans cet environnement, le but et la productivité se rejoignent pour les équipes travaillant au sein de Jira, tandis que les coéquipiers extérieurs à Jira peuvent voir l'impact réel de l'équipe de développement sur les priorités stratégiques de l'entreprise.

Grâce à cette intégration et à cette expérience utilisateur native, qui vient enrichir l'intégration actuelle de WorkBoard dans Jira, les résultats sont mis à jour automatiquement dans WorkBoard lorsque le travail est achevé dans Jira. Les nouvelles fonctionnalités ajoutent à Jira un onglet qui permet d'afficher la page OKR de WorkBoard et d'actualiser les OKR. Dans la même veine, on peut également :

afficher tous les OKR définis dans WorkBoard sous la forme d'un onglet dans l'expérience Jira;

voir, naviguer et commenter les OKR dans Jira;

obtenir sous forme d'une liste unique les résultats clés dans tous les OKR et les mettre à jour sans quitter Jira;

actualiser automatiquement les données de résultats clés dans WorkBoard à mesure que les travaux sont achevés dans Jira;

afficher les résultats provenant de plusieurs instances de Jira dans WorkBoard ou Jira;

donner à l'ensemble de l'organisation une visibilité transparente sur l'impact commercial et l'avancement des travaux de développement.

Deidre Paknad, chef de la direction et cofondatrice de WorkBoard, a commenté : « Les équipes techniques veulent savoir que leur travail compte vraiment pour les clients et la société, et ils veulent travailler efficacement. Cela dit, il est difficile de voir cet impact et de rester à l'écoute lorsque vous travaillez sur une liste de tâches. Aujourd'hui, des milliers d'ingénieurs utilisent WorkBoard pour définir et aligner les résultats clés qu'ils génèrent par leur travail. Cette intégration WorkBoard-Jira, étant plus poussée, permet aux équipes de garder plus facilement à l'esprit leur impact global alors qu'elles s'attaquent aux décisions quotidiennes concernant les produits. »

La solution WorkBoard est utilisée par les grandes entreprises et les entreprises à croissance rapide pour communiquer, aligner, mesurer et réaliser plus rapidement les priorités stratégiques. Alors qu'elles sont généralement utilisées dans l'ensemble de l'entreprise, les fonctionnalités que les équipes de développement utilisent le plus leur permettent de :

définir les objectifs et les résultats clés de l'équipe, y compris les OKR pour les produits, les modules et les équipes, afin de mieux faire concorder le fonctionnement réel des équipes technologiques;

rapprocher les OKR et refléter les résultats clés d'une équipe à l'autre afin de faire apparaître les dépendances en permanence et de voir comment leur travail contribue à la croissance de l'entreprise et aux objectifs des clients;

donner à tous, en automatisant la préparation des opérations et des revues de produits, tâches fastidieuses, une transparence permanente sur l'avancement des priorités stratégiques sans le lourd fardeau des rapports;

rendre plus intelligentes les réunions de groupe et de cellules, l'ordre du jour étant renseigné sur les objectifs et résultats clés, avec suivi des décisions d'une réunion à l'autre.

Le module d'extension WorkBoard est maintenant disponible pour Jira Cloud et Jira On Prem au magasin Atlassian.

