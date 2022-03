Tirant parti de l'ensemble du portfolio de logiciels industriels de pointe d'AVEVA, CIMSoft Corp., partenaire AVEVA Select dans l'Est du Canada, aidera les clients de différentes industries à accélérer leur transformation digitale.

OAKVILLE, ON, le 24 mars 2022 /CNW/ - CIMSoft Corporation, anciennement connu sous le nom de Wonderware Canada East, devient partenaire AVEVA Select pour l'Est du Canada. Pour marquer ce changement, l'entreprise arborera une nouvelle identité : CIMSoft Corp. AVEVA Select Canada East. Ce nouveau partenariat permet à CIMSoft Corp. d'offrir l'ensemble du portfolio de solutions logicielles industrielles de pointe d'AVEVA aux clients, contribuant à les rendre plus durables et rentables.

« Les clients et partenaires de CIMSoft Corp. AVEVA Select de l'Est du Canada continueront de bénéficier du même service et soutien, en plus d'avoir un accès à l'ensemble complet du portfolio d'AVEVA. Cela leur permet d'accéder à un autre niveau de Performance Intelligence à l'aide de technologies telles que l'IA, l'IoT, le Big Data et le Cloud. Le programme AVEVA Select aide nos distributeurs à maximiser les opportunités et à accompagner leurs clients dans leur transformation digitale », a déclaré Kerry Grimes, responsable des partenaires mondiaux chez AVEVA. « Nous sommes heureux d'accueillir CIMSoft Corp., AVEVA Select Canada East au sein de la famille AVEVA Select, et nous sommes impatients de développer et de tirer profit des stratégies de croissance mutuellement bénéfiques. »

Grâce à AVEVA Select, les clients accéderont à l'ensemble de l'offre d'AVEVA par l'intermédiaire du partenaire qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance depuis plus de 25 ans. Le programme est conçu pour que les partenaires d'AVEVA puissent se développer et fournir des solutions aux besoins d'une distribution plus large d'industries, telles que l'alimentation et les boissons, les biens de consommation emballés, l'exploitation minière, l'eau et les eaux usées, les industries, manufacturiers, etc.

Le partenariat AVEVA Select a bonifié la valeur de l'offre de CIMSoft Corp. AVEVA Select Canada East, permettant entre autres d'offrir aux clients et partenaires des connaissances optimales et approfondies en ingénierie, opérations et rendement des actifs.

Les solutions d'ingénierie d'AVEVA permettent d'accompagner les clients et de mener efficacement à terme leurs projets dans les délais et le budget définis. AVEVA Operations élimine les fuites importantes de la chaîne d'approvisionnement tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et la collaboration. CIMSoft Corp., AVEVA Select Canada East permet également aux clients et aux partenaires d'équilibrer les risques et les dépenses d'exploitation afin d'optimiser leur rendement avec AVEVA Asset Performance Management (Gestion de la performance des actifsGestion de la performance des actifs).

« La transformation digitale est la pierre angulaire des organisations, car elle se concentre sur les domaines visant à améliorer les performances et la résilience de l'entreprise tout en atténuant les risques. Cette entente avec AVEVA Select offre à CIMSoft - AVEVA Select la capacité d'aider les entreprises à trouver des moyens d'optimiser le capital humain, les processus et les actifs de manière agile, fiable et efficace », déclare Altauf Mohamed, président, CIMSoft Corp. AVEVA Select Canada East.

« Le vaste portfolio de solutions d'AVEVA comprend le contrôle des opérations, la performance des actifs et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. En tant que partenaire d'AVEVA dans l'Est du Canada, CIMSoft est stratégiquement positionnée pour aider ses clients dans cette aventure avec plus de 25 ans d'expérience dans les logiciels d'automatisation industrielle. »

À propos de CIMSoft Corporation

CIMSoft Corp. permet aux organisations d'accélérer leur parcours de transformation digitale dans tous les segments de l'ingénierie et de l'industrie. Avec plus de vingt-six ans en tant que fournisseur de solutions logicielles industrielles, CIMSoft Corp est positionnée pour guider les entreprises dans leur quête d'adaptation aux initiatives de l'industrie 5.0 afin d'améliorer leurs opérations et de simplifier la conception, d'optimiser la production et de maximiser les performances. CIMSoft Corp., partenaire AVEVA Select dans l'Est du Canada, possède des bureaux en Ontario et au Québec et est le distributeur exclusif du portfolio complet de logiciels d'AVEVA pour les provinces de l'Ontario, du Québec et des Maritimes.

À propos d'AVEVA Select

Le programme AVEVA Select est conçu pour les partenaires ayant un accès complet au portfolio de logiciels d'AVEVA, leur permettant d'aider les entreprises à accélérer leur parcours de transformation numérique. AVEVA Select s'aligne sur les tendances du marché et de la technologie, avec des programmes conçus pour s'adapter à chaque spécialisation de produit et de solution dans les domaines de l'ingénierie et de l'industriel. En tirant parti de l'étendue du portfolio de logiciels AVEVA, les partenaires AVEVA Select peuvent désormais aider les clients à simplifier la conception et à optimiser la production et les performances. Plus d'information sur https://www.aveva.com/en/about/partners/aveva-select/

À propos d'AVEVA

AVEVA est un leader mondial des logiciels industriels, moteur de la transformation digitale et de la durabilité. En connectant la puissance de l'information et de l'intelligence artificielle à la perspicacité humaine, AVEVA permet aux équipes d'utiliser leurs données pour augmenter leur valeur. C'est ce que nous appelons Performance Intelligence. Le portfolio complet d'AVEVA permet à plus de 20 000 entreprises industrielles de concevoir plus intelligemment, de mieux fonctionner et de favoriser une efficacité durable. AVEVA soutient ses clients grâce à un écosystème de confiance qui comprend 5 500 partenaires et 5 700 développeurs certifiés dans le monde entier. La société a son siège social à Cambridge, au Royaume-Uni, avec plus de 6 500 employés et 90 bureaux dans plus de 40 pays. Pour en savoir plus, consultez www.aveva.com

Droits d'auteur © 2022 AVEVA Solutions Limited. Tous droits réservés. AVEVA Solutions Limited appartient à AVEVA Group plc. AVEVA, les logos AVEVA et les noms de produits AVEVA sont des marques commerciales ou des marques déposées d'AVEVA Group ou de ses filiales au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Les autres marques et noms de produits sont les marques de commerce de leurs sociétés respectives.

SOURCE CIMSoft Corporation

Renseignements: Chantal Morin, [email protected], 514 632-6069